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مقتل عدة أشخاص بإطلاق نار أمام معبد يهودي بألمانيا

في مدينة هاله والبحث ما زال جاريًا عن مشتبه به في الواقعة

أكدت الشرطة الألمانية مقتل عدد من الأشخاص بإطلاق نار، اليوم الأربعاء، أمام معبد يهودي في مدينة هاله شرق البلاد.

وذكر موقع "روسيا اليوم" أن البحث لا يزال جاريًا عن مشتبه به.

وقالت الشرطة المحلية على موقع "تويتر": بحسب النتائج الأولية، لقي أشخاص حتفهم. نجري عمليات بحث عاجلة. الجاني هارب، نرجو منكم البقاء في المنزل أو البحث عن مكان آخر آمن.

الرئيسية/ أخبار العالم

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مقتل عدة أشخاص بإطلاق نار أمام معبد يهودي بألمانيا
سبق

أكدت الشرطة الألمانية مقتل عدد من الأشخاص بإطلاق نار، اليوم الأربعاء، أمام معبد يهودي في مدينة هاله شرق البلاد.

وذكر موقع "روسيا اليوم" أن البحث لا يزال جاريًا عن مشتبه به.

وقالت الشرطة المحلية على موقع "تويتر": بحسب النتائج الأولية، لقي أشخاص حتفهم. نجري عمليات بحث عاجلة. الجاني هارب، نرجو منكم البقاء في المنزل أو البحث عن مكان آخر آمن.

09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441
02:43 PM

مقتل عدة أشخاص بإطلاق نار أمام معبد يهودي بألمانيا

في مدينة هاله والبحث ما زال جاريًا عن مشتبه به في الواقعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكدت الشرطة الألمانية مقتل عدد من الأشخاص بإطلاق نار، اليوم الأربعاء، أمام معبد يهودي في مدينة هاله شرق البلاد.

وذكر موقع "روسيا اليوم" أن البحث لا يزال جاريًا عن مشتبه به.

وقالت الشرطة المحلية على موقع "تويتر": بحسب النتائج الأولية، لقي أشخاص حتفهم. نجري عمليات بحث عاجلة. الجاني هارب، نرجو منكم البقاء في المنزل أو البحث عن مكان آخر آمن.

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