النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"حرس حدود المدينة" ينقذ 4 أشخاص تعطل قاربهم في البحر

محركاته توقفت في أحد الشعاب البحرية التابعة لقطاع ينبع

تمكنت الدوريات البحرية التابعة لقطاع حرس الحدود في ينبع، اليوم، من إنقاذ أربعة أشخاص تعطل قاربهم في عرض البحر.

وقال المتحدث الإعلامي باسم قيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة بالنيابة، العقيد نايف بن عبدالله العنزي: ورد بلاغ لمركز القيادة والسيطرة من ربان أحد القوارب يفيد بتعطل محركاته في عرض البحر.
وأضاف: فور استلام البلاغ، تم تحديد موقع القارب، وتبين أنه في أحد الشعاب البحرية التابعة لقطاع حرس الحدود في ينبع، وتم توجيه الدورية البحرية التابعة لمركز الشرم لتقديم المساعدة اللازمة، وقطر القارب وإيصاله للمرسى، قبل الكشف على ربان القارب ومرافقيه، والتأكد من أنهم بصحة جيدة.

ودعا المتحدث الإعلامي جميع ملاك الوسائط البحرية إلى توخي الحذر، والكشف على وسائطهم وإجراء الصيانة الدورية لها وتجهيزها بوسائل السلامة البحرية وأجهزة الملاحة والاتصالات.

الدوريات البحرية حرس حدود المدينة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"حرس حدود المدينة" ينقذ 4 أشخاص تعطل قاربهم في البحر
سبق

تمكنت الدوريات البحرية التابعة لقطاع حرس الحدود في ينبع، اليوم، من إنقاذ أربعة أشخاص تعطل قاربهم في عرض البحر.

وقال المتحدث الإعلامي باسم قيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة بالنيابة، العقيد نايف بن عبدالله العنزي: ورد بلاغ لمركز القيادة والسيطرة من ربان أحد القوارب يفيد بتعطل محركاته في عرض البحر.
وأضاف: فور استلام البلاغ، تم تحديد موقع القارب، وتبين أنه في أحد الشعاب البحرية التابعة لقطاع حرس الحدود في ينبع، وتم توجيه الدورية البحرية التابعة لمركز الشرم لتقديم المساعدة اللازمة، وقطر القارب وإيصاله للمرسى، قبل الكشف على ربان القارب ومرافقيه، والتأكد من أنهم بصحة جيدة.

ودعا المتحدث الإعلامي جميع ملاك الوسائط البحرية إلى توخي الحذر، والكشف على وسائطهم وإجراء الصيانة الدورية لها وتجهيزها بوسائل السلامة البحرية وأجهزة الملاحة والاتصالات.

14 نوفمبر 2019 - 17 ربيع الأول 1441
04:23 PM

"حرس حدود المدينة" ينقذ 4 أشخاص تعطل قاربهم في البحر

محركاته توقفت في أحد الشعاب البحرية التابعة لقطاع ينبع

A A A
ذياب الشمري - الرياض
0
383

تمكنت الدوريات البحرية التابعة لقطاع حرس الحدود في ينبع، اليوم، من إنقاذ أربعة أشخاص تعطل قاربهم في عرض البحر.

وقال المتحدث الإعلامي باسم قيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة بالنيابة، العقيد نايف بن عبدالله العنزي: ورد بلاغ لمركز القيادة والسيطرة من ربان أحد القوارب يفيد بتعطل محركاته في عرض البحر.
وأضاف: فور استلام البلاغ، تم تحديد موقع القارب، وتبين أنه في أحد الشعاب البحرية التابعة لقطاع حرس الحدود في ينبع، وتم توجيه الدورية البحرية التابعة لمركز الشرم لتقديم المساعدة اللازمة، وقطر القارب وإيصاله للمرسى، قبل الكشف على ربان القارب ومرافقيه، والتأكد من أنهم بصحة جيدة.

ودعا المتحدث الإعلامي جميع ملاك الوسائط البحرية إلى توخي الحذر، والكشف على وسائطهم وإجراء الصيانة الدورية لها وتجهيزها بوسائل السلامة البحرية وأجهزة الملاحة والاتصالات.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,384
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,285
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,643
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,944

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

يحيى فقيهي
فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

عبدالرحمن المرشد
ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

صالح مطر الغامدي
البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

عبدالغني الشيخ
زيارة الوزير والعصا السحرية!!

زيارة الوزير والعصا السحرية!!

جمعان الكرت
خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

ماجد الحربي
جامعات 2030

جامعات 2030

حامد الشراري
متى تزغرد العروس؟

متى تزغرد العروس؟

هلال الهلالي
تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

عبدالغني الشيخ
كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة