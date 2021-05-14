النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أجواء احتفالية بالعيد في مستشفيَيْن بمكة

تعرَّف على مواعيد الزيارة المقررة خلال العيد

نفَّذ مستشفى النور التخصصي، عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة، في أول أيام العيد جولة تفقدية بحضور الرئيس التنفيذي بالتجمع الصحي بمكة المكرمة، الدكتور دلشاد علي، وذلك وفقًا للإجراءات الاحترازية الصحية المطبقة بالمستشفى.

وقال الدكتور وائل الميمني، مدير المستشفى: الجولة شملت زيارة عدد من المرضى المنوَّمين والعاملين بالمستشفى في أول أيام العيد للتأكد من سير العمل، والاطمئنان على صحة المرضى المنوَّمين، مع تقديم التهنئة لهم بمناسبة حلول عيد الفطر.

وأضاف: مستشفى النور التخصصي بمكة يفتح أبوابه لذوي المرضى لزيارة مرضاهم وتقديم التهنئة لهم من الساعة الـ٨ ص إلى الساعة الـ٨ م، ويستمر ذلك خلال الأيام الثلاثة الأولى من عيد الفطر المبارك مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازات الصحية المتبعة لزيارة المرضى.

وقدم الميمني شكره وتقديره لمنسوبي المستشفى على تفانيهم وجهودهم في سبيل الرقي بمستوى الخدمات الصحية التي أسهمت في إنجاح خطة المستشفى لموسم العمرة 1442.

من ناحية أخرى، وفي أجواء يسودها المرح لرسم البهجة والسرور على وجوه المرضى، نظَّم مستشفى الولادة والأطفال، عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة، صباح يوم 1442-10-1هـ، جولة أول أيام عيد الفطر المبارك لمعايدة المرضى والمراجعين.

وعلى صعيد متصل، قام الرئيس التنفيذي بالتجمع الصحي بمكة المكرمة، بمشاركة إدارة التواصل والعلاقات والتوعية الصحية وقسم الخدمة الاجتماعية وإدارة التواصل الداخلي وإدارة تجربة المريض وقسم التغذية بمستشفى الولادة والأطفال بمكة، بزيارة المرضى.

وقال المدير الطبي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة، الدكتور عطية الزهراني: هذه الجولة تهدف إلى بث الفرح في قلوب المنومين الذين حرمهم المرض من المشاركة في هذه المناسبة السعيدة، إضافة إلى ما تحمله بين طياتها من الأثر الإيجابي والبالغ على نفسية المرضى المنومين بالمستشفى خلال أيام العيد.

من جانبه، قال المدير التنفيذي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة الدكتور هلال المالكي: يحرص (ولادة مكة) على تنظيم برنامج (زيارةالمرضى) في العيد سنويًّا.

وأكد سعي المستشفى الدائم لدعم مثل هذه الزيارات بالتعاون مع الأقسام المعنية تماشيًا مع توجيهات وزارة الصحة، مع الأخذ الكامل بالتدابير الوقائية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
أجواء احتفالية بالعيد في مستشفيَيْن بمكة
سبق

نفَّذ مستشفى النور التخصصي، عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة، في أول أيام العيد جولة تفقدية بحضور الرئيس التنفيذي بالتجمع الصحي بمكة المكرمة، الدكتور دلشاد علي، وذلك وفقًا للإجراءات الاحترازية الصحية المطبقة بالمستشفى.

وقال الدكتور وائل الميمني، مدير المستشفى: الجولة شملت زيارة عدد من المرضى المنوَّمين والعاملين بالمستشفى في أول أيام العيد للتأكد من سير العمل، والاطمئنان على صحة المرضى المنوَّمين، مع تقديم التهنئة لهم بمناسبة حلول عيد الفطر.

وأضاف: مستشفى النور التخصصي بمكة يفتح أبوابه لذوي المرضى لزيارة مرضاهم وتقديم التهنئة لهم من الساعة الـ٨ ص إلى الساعة الـ٨ م، ويستمر ذلك خلال الأيام الثلاثة الأولى من عيد الفطر المبارك مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازات الصحية المتبعة لزيارة المرضى.

وقدم الميمني شكره وتقديره لمنسوبي المستشفى على تفانيهم وجهودهم في سبيل الرقي بمستوى الخدمات الصحية التي أسهمت في إنجاح خطة المستشفى لموسم العمرة 1442.

من ناحية أخرى، وفي أجواء يسودها المرح لرسم البهجة والسرور على وجوه المرضى، نظَّم مستشفى الولادة والأطفال، عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة، صباح يوم 1442-10-1هـ، جولة أول أيام عيد الفطر المبارك لمعايدة المرضى والمراجعين.

وعلى صعيد متصل، قام الرئيس التنفيذي بالتجمع الصحي بمكة المكرمة، بمشاركة إدارة التواصل والعلاقات والتوعية الصحية وقسم الخدمة الاجتماعية وإدارة التواصل الداخلي وإدارة تجربة المريض وقسم التغذية بمستشفى الولادة والأطفال بمكة، بزيارة المرضى.

وقال المدير الطبي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة، الدكتور عطية الزهراني: هذه الجولة تهدف إلى بث الفرح في قلوب المنومين الذين حرمهم المرض من المشاركة في هذه المناسبة السعيدة، إضافة إلى ما تحمله بين طياتها من الأثر الإيجابي والبالغ على نفسية المرضى المنومين بالمستشفى خلال أيام العيد.

من جانبه، قال المدير التنفيذي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة الدكتور هلال المالكي: يحرص (ولادة مكة) على تنظيم برنامج (زيارةالمرضى) في العيد سنويًّا.

وأكد سعي المستشفى الدائم لدعم مثل هذه الزيارات بالتعاون مع الأقسام المعنية تماشيًا مع توجيهات وزارة الصحة، مع الأخذ الكامل بالتدابير الوقائية.

14 مايو 2021 - 2 شوّال 1442
08:16 PM

أجواء احتفالية بالعيد في مستشفيَيْن بمكة

تعرَّف على مواعيد الزيارة المقررة خلال العيد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
0
364

نفَّذ مستشفى النور التخصصي، عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة، في أول أيام العيد جولة تفقدية بحضور الرئيس التنفيذي بالتجمع الصحي بمكة المكرمة، الدكتور دلشاد علي، وذلك وفقًا للإجراءات الاحترازية الصحية المطبقة بالمستشفى.

وقال الدكتور وائل الميمني، مدير المستشفى: الجولة شملت زيارة عدد من المرضى المنوَّمين والعاملين بالمستشفى في أول أيام العيد للتأكد من سير العمل، والاطمئنان على صحة المرضى المنوَّمين، مع تقديم التهنئة لهم بمناسبة حلول عيد الفطر.

وأضاف: مستشفى النور التخصصي بمكة يفتح أبوابه لذوي المرضى لزيارة مرضاهم وتقديم التهنئة لهم من الساعة الـ٨ ص إلى الساعة الـ٨ م، ويستمر ذلك خلال الأيام الثلاثة الأولى من عيد الفطر المبارك مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازات الصحية المتبعة لزيارة المرضى.

وقدم الميمني شكره وتقديره لمنسوبي المستشفى على تفانيهم وجهودهم في سبيل الرقي بمستوى الخدمات الصحية التي أسهمت في إنجاح خطة المستشفى لموسم العمرة 1442.

من ناحية أخرى، وفي أجواء يسودها المرح لرسم البهجة والسرور على وجوه المرضى، نظَّم مستشفى الولادة والأطفال، عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة، صباح يوم 1442-10-1هـ، جولة أول أيام عيد الفطر المبارك لمعايدة المرضى والمراجعين.

وعلى صعيد متصل، قام الرئيس التنفيذي بالتجمع الصحي بمكة المكرمة، بمشاركة إدارة التواصل والعلاقات والتوعية الصحية وقسم الخدمة الاجتماعية وإدارة التواصل الداخلي وإدارة تجربة المريض وقسم التغذية بمستشفى الولادة والأطفال بمكة، بزيارة المرضى.

وقال المدير الطبي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة، الدكتور عطية الزهراني: هذه الجولة تهدف إلى بث الفرح في قلوب المنومين الذين حرمهم المرض من المشاركة في هذه المناسبة السعيدة، إضافة إلى ما تحمله بين طياتها من الأثر الإيجابي والبالغ على نفسية المرضى المنومين بالمستشفى خلال أيام العيد.

من جانبه، قال المدير التنفيذي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة الدكتور هلال المالكي: يحرص (ولادة مكة) على تنظيم برنامج (زيارةالمرضى) في العيد سنويًّا.

وأكد سعي المستشفى الدائم لدعم مثل هذه الزيارات بالتعاون مع الأقسام المعنية تماشيًا مع توجيهات وزارة الصحة، مع الأخذ الكامل بالتدابير الوقائية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,796
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,540
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,220
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,057

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
المتبرعون بالأعضاء وكنوز السماء

المتبرعون بالأعضاء وكنوز السماء

عبدالمحسن الحارثي
سمو ولي العهد وهوية المملكة

سمو ولي العهد وهوية المملكة

غسان محمد عسيلان
دروس من الصاروخ الصيني

دروس من الصاروخ الصيني

مها الجبر
تأمين كوفيد-19 للسفر مع التعاونية للتأمين

تأمين كوفيد-19 للسفر مع التعاونية للتأمين

برجس البرجس
مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

ماجد البريكان
كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

أحمد عجب
فصل السياميين.. إنجاز سعودي متجدد

فصل السياميين.. إنجاز سعودي متجدد

علي آل شرمة
الجهل لا يحمي المشاهير

الجهل لا يحمي المشاهير

محمد الصيعري
لماذا نجح المديفر؟؟

لماذا نجح المديفر؟؟

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة