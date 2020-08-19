مدير "تعليم الأفلاج" يُدشّن الحملة الإعلامية للعودة للمدارس والتعليم عن بُعد

لتهيئة المجتمع لاستئناف الدراسة في ظل استمرار جائحة كورونا

دشّن مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة، الحملة الإعلامية بشأن العودة للمدارس والتعليم عن بعد، وبث الرسائل التوعوية والتثقيفية عن انطلاقة العام الدراسي الجديد، وأهمية مواصلة التعليم عن بعد، والاستفادة من منصات وزارة التعليم "مدرستي وقنوات الوزارة التعليمية"، والتأكيد على ولي الأمر الذي يعتبر في هذه المرحلة بالذات هو الشريك الأساسي في العملية التعليمية.

تهدف الحملة الإعلامية إلى تهيئة المجتمع لاستئناف الدراسة عن بعد في ظل استمرار جائحة كورونا، والتعريف بدور الأسرة، وأهمية مشاركة أولياء الأمور في دعم أبنائهم لمواصلة مسيرة التعليم خلال المنصات والقنوات المتاحة، والتوعية بأهمية المتابعة الجادة في حضور دروسهم اليومية على المنصات وقنوات التعليم.

وكانت مدارس الأفلاج بدأت مطلع هذا الأسبوع، تسلُّم المقررات التعليمية من المستودعات المركزية بالإدارة، ووضعت خطة عمل جدولت خلالها توزيع الكتب الدراسية على الطلاب، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية وبروتوكولات العمل لمنع انتشار فيروس كورونا.