النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مدير "تعليم الأفلاج" يُدشّن الحملة الإعلامية للعودة للمدارس والتعليم عن بُعد

لتهيئة المجتمع لاستئناف الدراسة في ظل استمرار جائحة كورونا

دشّن مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة، الحملة الإعلامية بشأن العودة للمدارس والتعليم عن بعد، وبث الرسائل التوعوية والتثقيفية عن انطلاقة العام الدراسي الجديد، وأهمية مواصلة التعليم عن بعد، والاستفادة من منصات وزارة التعليم "مدرستي وقنوات الوزارة التعليمية"، والتأكيد على ولي الأمر الذي يعتبر في هذه المرحلة بالذات هو الشريك الأساسي في العملية التعليمية.

تهدف الحملة الإعلامية إلى تهيئة المجتمع لاستئناف الدراسة عن بعد في ظل استمرار جائحة كورونا، والتعريف بدور الأسرة، وأهمية مشاركة أولياء الأمور في دعم أبنائهم لمواصلة مسيرة التعليم خلال المنصات والقنوات المتاحة، والتوعية بأهمية المتابعة الجادة في حضور دروسهم اليومية على المنصات وقنوات التعليم.

وكانت مدارس الأفلاج بدأت مطلع هذا الأسبوع، تسلُّم المقررات التعليمية من المستودعات المركزية بالإدارة، ووضعت خطة عمل جدولت خلالها توزيع الكتب الدراسية على الطلاب، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية وبروتوكولات العمل لمنع انتشار فيروس كورونا.

مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
مدير "تعليم الأفلاج" يُدشّن الحملة الإعلامية للعودة للمدارس والتعليم عن بُعد
سبق

دشّن مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة، الحملة الإعلامية بشأن العودة للمدارس والتعليم عن بعد، وبث الرسائل التوعوية والتثقيفية عن انطلاقة العام الدراسي الجديد، وأهمية مواصلة التعليم عن بعد، والاستفادة من منصات وزارة التعليم "مدرستي وقنوات الوزارة التعليمية"، والتأكيد على ولي الأمر الذي يعتبر في هذه المرحلة بالذات هو الشريك الأساسي في العملية التعليمية.

تهدف الحملة الإعلامية إلى تهيئة المجتمع لاستئناف الدراسة عن بعد في ظل استمرار جائحة كورونا، والتعريف بدور الأسرة، وأهمية مشاركة أولياء الأمور في دعم أبنائهم لمواصلة مسيرة التعليم خلال المنصات والقنوات المتاحة، والتوعية بأهمية المتابعة الجادة في حضور دروسهم اليومية على المنصات وقنوات التعليم.

وكانت مدارس الأفلاج بدأت مطلع هذا الأسبوع، تسلُّم المقررات التعليمية من المستودعات المركزية بالإدارة، ووضعت خطة عمل جدولت خلالها توزيع الكتب الدراسية على الطلاب، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية وبروتوكولات العمل لمنع انتشار فيروس كورونا.

19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441
07:38 PM

مدير "تعليم الأفلاج" يُدشّن الحملة الإعلامية للعودة للمدارس والتعليم عن بُعد

لتهيئة المجتمع لاستئناف الدراسة في ظل استمرار جائحة كورونا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
0
455

دشّن مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة، الحملة الإعلامية بشأن العودة للمدارس والتعليم عن بعد، وبث الرسائل التوعوية والتثقيفية عن انطلاقة العام الدراسي الجديد، وأهمية مواصلة التعليم عن بعد، والاستفادة من منصات وزارة التعليم "مدرستي وقنوات الوزارة التعليمية"، والتأكيد على ولي الأمر الذي يعتبر في هذه المرحلة بالذات هو الشريك الأساسي في العملية التعليمية.

تهدف الحملة الإعلامية إلى تهيئة المجتمع لاستئناف الدراسة عن بعد في ظل استمرار جائحة كورونا، والتعريف بدور الأسرة، وأهمية مشاركة أولياء الأمور في دعم أبنائهم لمواصلة مسيرة التعليم خلال المنصات والقنوات المتاحة، والتوعية بأهمية المتابعة الجادة في حضور دروسهم اليومية على المنصات وقنوات التعليم.

وكانت مدارس الأفلاج بدأت مطلع هذا الأسبوع، تسلُّم المقررات التعليمية من المستودعات المركزية بالإدارة، ووضعت خطة عمل جدولت خلالها توزيع الكتب الدراسية على الطلاب، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية وبروتوكولات العمل لمنع انتشار فيروس كورونا.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,037
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,379
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,419
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,786

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

غسان محمد عسيلان
التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

ابتسام منصور القحطاني
عقدان من التخطيط

عقدان من التخطيط

بدر الغامدي
السبب الخفي للطلاق والنزاعات بين الناس

السبب الخفي للطلاق والنزاعات بين الناس

حسن آل عمير
إنجازات ولي العهد بلغة الأرقام

إنجازات ولي العهد بلغة الأرقام

حواء القرني
وطن يجتمع فوق السحاب

وطن يجتمع فوق السحاب

سارة عفتان
"نيوم" في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي

"نيوم" في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي

علي آل شرمة
خيال البطالة

خيال البطالة

أحمد عجب
شبابنا يريد الكليات العسكرية

شبابنا يريد الكليات العسكرية

عبدالغني الشيخ
المنشغلون أبدًا..!

المنشغلون أبدًا..!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة