انخفاض خام "برنت" بنسبة 1.53%

بلغ سعر البرميل 56.79 دولارًا أمريكيًّا

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي برنت للعقود الآجلة، اليوم، بمقدار 0.88 دولارًا أمريكيًّا؛ ما نسبته 1.53% ليصل سعره إلى 56.79 دولارًا.

وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.82%؛ ما يعادل 0.95 دولارًا أمريكيًّا، ليصل سعره إلى 51.36 دولارًا أمريكيًّا.