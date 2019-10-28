جامعة "نورة" تحتضن أول بطولة ریاضیة نسائیة بالمملكة

يشارك فيها أكثر من 360 لاعبة من 17 كلیة في 6 ألعاب

تعتزم جامعة الأمیرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بإدارة الشؤون الریاضیة بالتعاون مع شركة رد كاربت لعقد ورشة عمل الخمیس المقبل، في مقر الجامعة بمشاركة جمعیة اللاعبین القدامى، وذلك من أجل التنسیق وبحث عدید المحاور لبطولة كأس مدیرة جامعة الأمیرة نورة بنت عبدالرحمن.

ويشارك في البطولة أكثر من 360 لاعبة من 17 كلیة، في 6 ألعاب وهي: (كرة القدم، كرة الطائرة، كرة السلة، الإسكواتش، ألعاب القوى والجودو).

وتأتي هذه البطولة مواكبة لرؤیة المملكة العربیة السعودیة 2030 والتي تدعم حضور المرأة وتمكينها في المجال الریاضي لتحقیق التمیز والریادة، والوصول إلى مستویات متقدمة ودعم المشاركات الریاضیة.