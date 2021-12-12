النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

دراسة وطنية تدعو إلى ضرورة استحداث جهة تنسيقية عليا لتنظيم قطاع العاملين مع الشباب

دعت إلى تضمين سياسات التعليم بالتشريعات والبرامج الموجهة والمحفزة لمنظومة العمل مع الشباب

دعت دراسة وطنية إلى ضرورة استحداث جهة تنسيقية عليا لتنظيم قطاع العاملين مع الشباب، وتوحيد الجهود والاستفادة من التجارب الإقليمية والعالمية، إضافة إلى التركيز على الشباب كأحد أصول التنمية في المملكة وتطوير سياسات وآليات العمل مع الشباب، مع حل التقاطعات في الأنظمة والتشريعات المتعلقة بالعمل مع الشباب، وتقديم التسهيلات والدعم اللازم لتفعيل المجالس الشبابية في مختلف مناطق المملكة، إلى جانب بناء سياسات وتنظيمات تتيح للشباب فرصة التبادل المعرفي مع المجتمعات الدولية، ورفع قدراتهم للمنافسة عالمياً.

جاء ذلك خلال فعاليات الدورة الثانية لمنتدى العاملين مع الشباب، الذي يستمر يومي الحادي عشر والثاني عشر من ديسمبر الجاري، برعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، والعديد من المسؤولين في القطاع العام والخاص والثالث.

وأظهرت الدراسة التي حملت عنوان "منظومة قطاع الشباب في المملكة"، وأعدها مركز أسبار للبحوث والدراسات، وقدمتها الدكتورة مجيدة محمد الناجم، العديد من النتائج من أهمها: ضرورة تضمين سياسات التعليم بالتشريعات والبرامج الموجهة والمحفزة لمنظومة العمل مع الشباب، إضافة إلى التوسع في سياسات الوقاية والتوعية، والتحول إلى العقوبات البديلة أمنياً، والاستفادة من قدراتهم وإمكاناتهم، وإيجاد سياسات منظمة لعملية الانفتاح والتبادل الثقافي دون تأثير على الهوية الوطنية للشباب السعودي، وكذلك استثمار الطاقات الإبداعية والمواهب في الرياضة، وتحفيزهم للعمل كرواد أعمال في مجالات السياحة والترفيه، واستقطابهم في العمل التطوعي، والاستفادة من قدراتهم الإبداعية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
دراسة وطنية تدعو إلى ضرورة استحداث جهة تنسيقية عليا لتنظيم قطاع العاملين مع الشباب
سبق

دعت دراسة وطنية إلى ضرورة استحداث جهة تنسيقية عليا لتنظيم قطاع العاملين مع الشباب، وتوحيد الجهود والاستفادة من التجارب الإقليمية والعالمية، إضافة إلى التركيز على الشباب كأحد أصول التنمية في المملكة وتطوير سياسات وآليات العمل مع الشباب، مع حل التقاطعات في الأنظمة والتشريعات المتعلقة بالعمل مع الشباب، وتقديم التسهيلات والدعم اللازم لتفعيل المجالس الشبابية في مختلف مناطق المملكة، إلى جانب بناء سياسات وتنظيمات تتيح للشباب فرصة التبادل المعرفي مع المجتمعات الدولية، ورفع قدراتهم للمنافسة عالمياً.

جاء ذلك خلال فعاليات الدورة الثانية لمنتدى العاملين مع الشباب، الذي يستمر يومي الحادي عشر والثاني عشر من ديسمبر الجاري، برعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، والعديد من المسؤولين في القطاع العام والخاص والثالث.

وأظهرت الدراسة التي حملت عنوان "منظومة قطاع الشباب في المملكة"، وأعدها مركز أسبار للبحوث والدراسات، وقدمتها الدكتورة مجيدة محمد الناجم، العديد من النتائج من أهمها: ضرورة تضمين سياسات التعليم بالتشريعات والبرامج الموجهة والمحفزة لمنظومة العمل مع الشباب، إضافة إلى التوسع في سياسات الوقاية والتوعية، والتحول إلى العقوبات البديلة أمنياً، والاستفادة من قدراتهم وإمكاناتهم، وإيجاد سياسات منظمة لعملية الانفتاح والتبادل الثقافي دون تأثير على الهوية الوطنية للشباب السعودي، وكذلك استثمار الطاقات الإبداعية والمواهب في الرياضة، وتحفيزهم للعمل كرواد أعمال في مجالات السياحة والترفيه، واستقطابهم في العمل التطوعي، والاستفادة من قدراتهم الإبداعية.

12 ديسمبر 2021 - 8 جمادى الأول 1443
02:34 PM

دراسة وطنية تدعو إلى ضرورة استحداث جهة تنسيقية عليا لتنظيم قطاع العاملين مع الشباب

دعت إلى تضمين سياسات التعليم بالتشريعات والبرامج الموجهة والمحفزة لمنظومة العمل مع الشباب

A A A
عيسى الحربي - الرياض
0
131

دعت دراسة وطنية إلى ضرورة استحداث جهة تنسيقية عليا لتنظيم قطاع العاملين مع الشباب، وتوحيد الجهود والاستفادة من التجارب الإقليمية والعالمية، إضافة إلى التركيز على الشباب كأحد أصول التنمية في المملكة وتطوير سياسات وآليات العمل مع الشباب، مع حل التقاطعات في الأنظمة والتشريعات المتعلقة بالعمل مع الشباب، وتقديم التسهيلات والدعم اللازم لتفعيل المجالس الشبابية في مختلف مناطق المملكة، إلى جانب بناء سياسات وتنظيمات تتيح للشباب فرصة التبادل المعرفي مع المجتمعات الدولية، ورفع قدراتهم للمنافسة عالمياً.

جاء ذلك خلال فعاليات الدورة الثانية لمنتدى العاملين مع الشباب، الذي يستمر يومي الحادي عشر والثاني عشر من ديسمبر الجاري، برعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، والعديد من المسؤولين في القطاع العام والخاص والثالث.

وأظهرت الدراسة التي حملت عنوان "منظومة قطاع الشباب في المملكة"، وأعدها مركز أسبار للبحوث والدراسات، وقدمتها الدكتورة مجيدة محمد الناجم، العديد من النتائج من أهمها: ضرورة تضمين سياسات التعليم بالتشريعات والبرامج الموجهة والمحفزة لمنظومة العمل مع الشباب، إضافة إلى التوسع في سياسات الوقاية والتوعية، والتحول إلى العقوبات البديلة أمنياً، والاستفادة من قدراتهم وإمكاناتهم، وإيجاد سياسات منظمة لعملية الانفتاح والتبادل الثقافي دون تأثير على الهوية الوطنية للشباب السعودي، وكذلك استثمار الطاقات الإبداعية والمواهب في الرياضة، وتحفيزهم للعمل كرواد أعمال في مجالات السياحة والترفيه، واستقطابهم في العمل التطوعي، والاستفادة من قدراتهم الإبداعية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,450
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,677
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,445
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,390

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

ماجد البريكان
قُبلة على رأس مؤذن

قُبلة على رأس مؤذن

عبدالرحمن المرشد
تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

ماجد الحربي
جشع التجار والبضاعة المزيفة

جشع التجار والبضاعة المزيفة

عبدالغني الشيخ
التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

عبدالمحسن الحارثي
السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

ماجد آل حسنه
عام جديد.. فصل غريب

عام جديد.. فصل غريب

مها الجبر
وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

علي آل شرمة
استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

نسيم الصريصري
هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

عبدالرحمن المرشد
المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

ماجد آل حسنه
إيران تستبيح الدم العربي!!

إيران تستبيح الدم العربي!!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة