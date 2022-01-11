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فجر اليوم.. زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب قبالة السواحل الغربية لجزيرة قبرص

شعر به سكان القاهرة الكبرى والإسكندرية

ضرب زلزال عنيف بلغت قوّته 6.6 درجة على مقياس ريختر، فجر اليوم الثلاثاء، في البحر المتوسط قبالة السواحل الغربية لجزيرة قبرص، بحسب ما أفاد معهد الزلازل الأميركي .

وقال المعهد إنّ الزلزال وقع فجر اليوم في عرض البحر على عمق 19.6 كلم وعلى بُعد 48 كلم من مدينة بوليس الساحلية.

ولم ترد في الحال تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار من جرّاء هذا الزلزال الذي شعر به بقوة سكّان الجزيرة، بما في ذلك العاصمة نيقوسيا، واستمرّ لفترة طويلة نسبياً، كما شعر به سكان القاهرة الكبرى والإسكندرية.

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فجر اليوم.. زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب قبالة السواحل الغربية لجزيرة قبرص
سبق

ضرب زلزال عنيف بلغت قوّته 6.6 درجة على مقياس ريختر، فجر اليوم الثلاثاء، في البحر المتوسط قبالة السواحل الغربية لجزيرة قبرص، بحسب ما أفاد معهد الزلازل الأميركي .

وقال المعهد إنّ الزلزال وقع فجر اليوم في عرض البحر على عمق 19.6 كلم وعلى بُعد 48 كلم من مدينة بوليس الساحلية.

ولم ترد في الحال تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار من جرّاء هذا الزلزال الذي شعر به بقوة سكّان الجزيرة، بما في ذلك العاصمة نيقوسيا، واستمرّ لفترة طويلة نسبياً، كما شعر به سكان القاهرة الكبرى والإسكندرية.

11 يناير 2022 - 8 جمادى الآخر 1443
08:24 AM

فجر اليوم.. زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب قبالة السواحل الغربية لجزيرة قبرص

شعر به سكان القاهرة الكبرى والإسكندرية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ضرب زلزال عنيف بلغت قوّته 6.6 درجة على مقياس ريختر، فجر اليوم الثلاثاء، في البحر المتوسط قبالة السواحل الغربية لجزيرة قبرص، بحسب ما أفاد معهد الزلازل الأميركي .

وقال المعهد إنّ الزلزال وقع فجر اليوم في عرض البحر على عمق 19.6 كلم وعلى بُعد 48 كلم من مدينة بوليس الساحلية.

ولم ترد في الحال تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار من جرّاء هذا الزلزال الذي شعر به بقوة سكّان الجزيرة، بما في ذلك العاصمة نيقوسيا، واستمرّ لفترة طويلة نسبياً، كما شعر به سكان القاهرة الكبرى والإسكندرية.

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