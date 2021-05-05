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وفيات كورونا اليومية في الهند تسجل رقماً قياسياً

بعد يوم من تجاوز إجمالي الإصابات 20 مليوناً

كشفت بيانات وزارة الصحة الهندية، اليوم الأربعاء، أن العدد اليومي للوفيات بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ارتفع ليسجل رقماً قياسياً بلغ 3780 وفاة.

ومع تسجيل هذا العدد من الوفيات خلال يوم واحد فقط، ارتفع العدد الإجمالي للوفيات جراء الوباء إلى 226,188 حالة وفاة، وفق وكالة "رويترز".

ويأتي هذا الارتفاع القياسي بوفيات كورونا في الهند، بعد يوم من تجاوز العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد حاجز 20 مليوناً لتصبح ثاني دولة تصل لهذا الرقم من الإصابات بعد الولايات المتحدة.

وأضافت بيانات الوزارة أنه تم تسجيل 382,315 حالة إصابة جديدة اليوم الأربعاء.

وفي الأثناء، تواجه الحكومة الهندية مطالب بفرض إغلاق صارم لكبح "كورونا" ومن أجل إبطاء الارتفاع المدمر في حالات الإصابة بفيروس "كورونا".

كما ستقرر محكمة في نيودلهي ما إذا كانت ستعاقب المسؤولين لفشلهم في التعامل مع أزمة إمدادات الأكسجين التي استمرت أسبوعين في المستشفيات المنهكة.

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وفيات كورونا اليومية في الهند تسجل رقماً قياسياً
سبق

كشفت بيانات وزارة الصحة الهندية، اليوم الأربعاء، أن العدد اليومي للوفيات بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ارتفع ليسجل رقماً قياسياً بلغ 3780 وفاة.

ومع تسجيل هذا العدد من الوفيات خلال يوم واحد فقط، ارتفع العدد الإجمالي للوفيات جراء الوباء إلى 226,188 حالة وفاة، وفق وكالة "رويترز".

ويأتي هذا الارتفاع القياسي بوفيات كورونا في الهند، بعد يوم من تجاوز العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد حاجز 20 مليوناً لتصبح ثاني دولة تصل لهذا الرقم من الإصابات بعد الولايات المتحدة.

وأضافت بيانات الوزارة أنه تم تسجيل 382,315 حالة إصابة جديدة اليوم الأربعاء.

وفي الأثناء، تواجه الحكومة الهندية مطالب بفرض إغلاق صارم لكبح "كورونا" ومن أجل إبطاء الارتفاع المدمر في حالات الإصابة بفيروس "كورونا".

كما ستقرر محكمة في نيودلهي ما إذا كانت ستعاقب المسؤولين لفشلهم في التعامل مع أزمة إمدادات الأكسجين التي استمرت أسبوعين في المستشفيات المنهكة.

05 مايو 2021 - 23 رمضان 1442
11:15 AM

وفيات كورونا اليومية في الهند تسجل رقماً قياسياً

بعد يوم من تجاوز إجمالي الإصابات 20 مليوناً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت بيانات وزارة الصحة الهندية، اليوم الأربعاء، أن العدد اليومي للوفيات بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ارتفع ليسجل رقماً قياسياً بلغ 3780 وفاة.

ومع تسجيل هذا العدد من الوفيات خلال يوم واحد فقط، ارتفع العدد الإجمالي للوفيات جراء الوباء إلى 226,188 حالة وفاة، وفق وكالة "رويترز".

ويأتي هذا الارتفاع القياسي بوفيات كورونا في الهند، بعد يوم من تجاوز العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد حاجز 20 مليوناً لتصبح ثاني دولة تصل لهذا الرقم من الإصابات بعد الولايات المتحدة.

وأضافت بيانات الوزارة أنه تم تسجيل 382,315 حالة إصابة جديدة اليوم الأربعاء.

وفي الأثناء، تواجه الحكومة الهندية مطالب بفرض إغلاق صارم لكبح "كورونا" ومن أجل إبطاء الارتفاع المدمر في حالات الإصابة بفيروس "كورونا".

كما ستقرر محكمة في نيودلهي ما إذا كانت ستعاقب المسؤولين لفشلهم في التعامل مع أزمة إمدادات الأكسجين التي استمرت أسبوعين في المستشفيات المنهكة.

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