خطوة مهمة ومبشرة.. اختبار عقار جديد يمكنه "تجميد" فيروس كورونا

دواء تجريبي لمعالجة السرطان قد يمنع انتشار الفيروس بصورة كاملة

بدأ الباحثون باختبار عقار جديد يمكنه "تجميد" فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره بصورة كاملة.

وأوضح تقرير منشور على موقع "تايمز نيوز ناو"؛ أن العقار الجديد هو بالفعل دواء تجريبي لمعالجة السرطان، يُطلق عليه "أبتامر".

وكشفت دراسة علمية حديثة، أنه يمكن لذلك العقار أن يوقف ويجمّد نمو الأورام السرطانية، وهو ما وجد الباحثون أنه قادر على فعله مع فيروس كورونا، حيث يجمّد ويوقف نموه وانتشاره بصورة كاملة.

وأشار الباحثون في جامعة لويزفيل، بحسب "سبوتنيك عربي"، إلى أنهم يعملون على اختبار هذا العقار بصورة تجريبية، حتى يمكن السيطرة على انتشار فيروس كورونا والتحكم في تكاثره وتفشيه.

وقالوا "في حال نجاح هذا اللقاح، فسيساعد على منع ظهور وانتشار أي فيروسات تاجية أخرى، لأنه يجمّد نوع الفيروس نفسه من خلال حمضه النووي، كما يفعل مع الأورام السرطانية".

ومن المقرر أن يحصل العقار على إقرار إدارة الأغذية والدواء الأمريكية FDA قريباً، حتى يبدأ مرحلة التجارب السريرية البشرية قريباً.

ومن المتوقع أن يبدأ الباحثون باختبار العقار على الأشخاص الذين يعانون أمراضاً شديدة مثل الأورام السرطانية.

ويرتبط عمل عقار "أبتامر" على بروتين يطلق عليه "نيوكليولين" الذي يوجد على سطح الخلايا، حيث يقوم العقار بتوليف البروتين بسهولة وتعديله بحيث يلتصق مع باقي خلايا الجسم العادية بصورة طبيعية ويتحول من طبيعته الفيروسية.