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بعد إعلان رغبته العودة للبيت الأبيض.. ترقب لأول خطاب لـ"ترامب" منذ 4 أشهر

الاكتفاء بجمهور محدود لا يتجاوز 1250 شخصًا

عُلقت حسابات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنّه لا يزال مؤثرًا في صفوف الجمهوريين، ويلقي مساء اليوم (السبت) أول خطاب عام له منذ أشهر في ضوء رغبته في العودة إلى البيت الأبيض في انتخابات العام 2024.

ويتحدث "ترامب" أمام مؤتمر الجمهوريين في كارولاينا الشمالية، الولاية التي صوتت لصالحه مرتين في انتخابات 2016 و2020، وفقًا لـ"فرانس 24".

وقال الرئيس السابق في بيان أمس: "يبدو أن المقاعد ستكون ممتلئة، لقد حطِمت كل الأرقام القياسية!".

وأغلقت أمكنة الحجز بعد بيع نحو 1250 تذكرة وفق منظمي التجمع، الذي سينظم في غرينفيل جنوب غرب الولايات المتحدة، وهذا العدد أقل بكثير من الآلاف الذين حضروا في تجمعاته الانتخابية الشهيرة، لكن الترقب لا يزال كبيرًا في أول خطاب له منذ فبراير (شباط).

وعلى الرغم من عدم إعلانه الأمر رسميًا، فإن الملياردير البالغ 74 عامًا يبدو راغبًا في الترشح مرة أخرى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، ولا يزال "ترامب" يحظى بشعبية واسعة لدى الناخبين الجمهوريين، وهو أبعد ما يكون عن التزام الصمت على الرغم من حرمانه من استعمال شبكات التواصل الاجتماعي.

ومن المتوقع أن يعود "ترامب" في الأشهر المقبلة إلى تنظيم التجمعات الانتخابية الكبيرة التي تستهويه.

الرئيس الأمريكي السابق ترامب الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب

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بعد إعلان رغبته العودة للبيت الأبيض.. ترقب لأول خطاب لـ"ترامب" منذ 4 أشهر
سبق

عُلقت حسابات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنّه لا يزال مؤثرًا في صفوف الجمهوريين، ويلقي مساء اليوم (السبت) أول خطاب عام له منذ أشهر في ضوء رغبته في العودة إلى البيت الأبيض في انتخابات العام 2024.

ويتحدث "ترامب" أمام مؤتمر الجمهوريين في كارولاينا الشمالية، الولاية التي صوتت لصالحه مرتين في انتخابات 2016 و2020، وفقًا لـ"فرانس 24".

وقال الرئيس السابق في بيان أمس: "يبدو أن المقاعد ستكون ممتلئة، لقد حطِمت كل الأرقام القياسية!".

وأغلقت أمكنة الحجز بعد بيع نحو 1250 تذكرة وفق منظمي التجمع، الذي سينظم في غرينفيل جنوب غرب الولايات المتحدة، وهذا العدد أقل بكثير من الآلاف الذين حضروا في تجمعاته الانتخابية الشهيرة، لكن الترقب لا يزال كبيرًا في أول خطاب له منذ فبراير (شباط).

وعلى الرغم من عدم إعلانه الأمر رسميًا، فإن الملياردير البالغ 74 عامًا يبدو راغبًا في الترشح مرة أخرى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، ولا يزال "ترامب" يحظى بشعبية واسعة لدى الناخبين الجمهوريين، وهو أبعد ما يكون عن التزام الصمت على الرغم من حرمانه من استعمال شبكات التواصل الاجتماعي.

ومن المتوقع أن يعود "ترامب" في الأشهر المقبلة إلى تنظيم التجمعات الانتخابية الكبيرة التي تستهويه.

05 يونيو 2021 - 24 شوّال 1442
10:19 PM

بعد إعلان رغبته العودة للبيت الأبيض.. ترقب لأول خطاب لـ"ترامب" منذ 4 أشهر

الاكتفاء بجمهور محدود لا يتجاوز 1250 شخصًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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11,425

عُلقت حسابات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنّه لا يزال مؤثرًا في صفوف الجمهوريين، ويلقي مساء اليوم (السبت) أول خطاب عام له منذ أشهر في ضوء رغبته في العودة إلى البيت الأبيض في انتخابات العام 2024.

ويتحدث "ترامب" أمام مؤتمر الجمهوريين في كارولاينا الشمالية، الولاية التي صوتت لصالحه مرتين في انتخابات 2016 و2020، وفقًا لـ"فرانس 24".

وقال الرئيس السابق في بيان أمس: "يبدو أن المقاعد ستكون ممتلئة، لقد حطِمت كل الأرقام القياسية!".

وأغلقت أمكنة الحجز بعد بيع نحو 1250 تذكرة وفق منظمي التجمع، الذي سينظم في غرينفيل جنوب غرب الولايات المتحدة، وهذا العدد أقل بكثير من الآلاف الذين حضروا في تجمعاته الانتخابية الشهيرة، لكن الترقب لا يزال كبيرًا في أول خطاب له منذ فبراير (شباط).

وعلى الرغم من عدم إعلانه الأمر رسميًا، فإن الملياردير البالغ 74 عامًا يبدو راغبًا في الترشح مرة أخرى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، ولا يزال "ترامب" يحظى بشعبية واسعة لدى الناخبين الجمهوريين، وهو أبعد ما يكون عن التزام الصمت على الرغم من حرمانه من استعمال شبكات التواصل الاجتماعي.

ومن المتوقع أن يعود "ترامب" في الأشهر المقبلة إلى تنظيم التجمعات الانتخابية الكبيرة التي تستهويه.

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