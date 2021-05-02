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أمانة جدة تغلق 121 منشأة مخالفة للتدابير الاحترازية

الفرق الميدانية نفذت 7731 جولة خلال إجازة الأسبوع

كثفت الفرق الميدانية لأمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس، جهودها الرقابية على المنشآت التجارية للتأكد من امتثالها للإرشادات والتدابير الاحترازية، نتج عنها إغلاق 121 منشأة مخالفة.


وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية نفذت 7731 جولة ميدانية خلال إجازة الأسبوع، رصدت خلالها 280 مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة، شملت عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، بجانب التساهل في حث العملاء على إبراز تطبيق توكلنا وغير ذلك من مخالفات التدابير والاشتراطات البلدية.


وأكدت أمانة جدة تواصل الجهود للتأكد من الامتثال بالإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات 940.

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أمانة جدة تغلق 121 منشأة مخالفة للتدابير الاحترازية
سبق

كثفت الفرق الميدانية لأمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس، جهودها الرقابية على المنشآت التجارية للتأكد من امتثالها للإرشادات والتدابير الاحترازية، نتج عنها إغلاق 121 منشأة مخالفة.


وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية نفذت 7731 جولة ميدانية خلال إجازة الأسبوع، رصدت خلالها 280 مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة، شملت عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، بجانب التساهل في حث العملاء على إبراز تطبيق توكلنا وغير ذلك من مخالفات التدابير والاشتراطات البلدية.


وأكدت أمانة جدة تواصل الجهود للتأكد من الامتثال بالإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات 940.

02 مايو 2021 - 20 رمضان 1442
02:20 PM

أمانة جدة تغلق 121 منشأة مخالفة للتدابير الاحترازية

الفرق الميدانية نفذت 7731 جولة خلال إجازة الأسبوع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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كثفت الفرق الميدانية لأمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس، جهودها الرقابية على المنشآت التجارية للتأكد من امتثالها للإرشادات والتدابير الاحترازية، نتج عنها إغلاق 121 منشأة مخالفة.


وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية نفذت 7731 جولة ميدانية خلال إجازة الأسبوع، رصدت خلالها 280 مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة، شملت عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، بجانب التساهل في حث العملاء على إبراز تطبيق توكلنا وغير ذلك من مخالفات التدابير والاشتراطات البلدية.


وأكدت أمانة جدة تواصل الجهود للتأكد من الامتثال بالإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات 940.

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