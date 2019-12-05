بكمين محكم.. الجيش اليمني يقضي على القيادي الحوثي "أبو تنكيل"

قتل 9 من أفراد الميليشيا في باقم

قتل قيادي ميداني في ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، مع عدد من عناصره، اليوم (الخميس)، في كمين محكم نفذه الجيش الوطني في مديرية باقم، شمالي محافظة صعدة شمال البلاد.

وأوضح "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني استدرجت مجموعة من عناصر الميليشيا المتمردة، شرق جبل شيحاط، في جبهة باقم، وباغتتها بهجوم مفاجئ.

وأضاف أن الهجوم أسفر عن مقتل قائد المجموعة المدعو المرتضى علي الشريف المكنى "أبو تنكيل"، مع تسعة من عناصر الميليشيا الحوثية.