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من ينام أكثر الرجال أم النساء؟.. دراسة تجيب حاسمة مناوشات كل بيت

أجراها باحثون بريطانيون على مجموعة ضمّت ألف عينة من كل جانب

المناوشات بين الزوجين عرَض مستمر لا يخلو منها أي بيت؛ خصوصًا تلك التي يتهم خلالها كل طرف الآخرَ بأنه يحصل على قسطٍ كافٍ من النوم، ويزعم أنه لا يكاد يعرف طعم الراحة.

مؤخرًا، حاول باحثون بريطانيون حسم هذه المسألة؛ فأجروا دراسة لمعرفة نسبة الرجال الذين يخصصون جزءًا من وقتهم للنوم في منتصف اليوم، مقابل السيدات.

وكشفت الدراسة أن 13% من الرجال ينامون بعد الظهر مقابل 6% فقط من النساء؛ وفق عينة مكونة من ألف رجل ومثلهم من السيدات.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، وجدت الدراسة التي سلطت عليها الضوء صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن ربع النساء لم تحصلن أبدًا على قيلولة طيلة حياتهن، مقابل 16% فقط من الرجال.

وقالت ليزا أرتيس، الأخصائية في معهد النوم ببريطانيا: إن "قسطًا من النوم من 20 إلى 30 دقيقة، كافٍ لإراحة الجهاز العصبي وإعادة شحن الجسد بالكامل، كما أنه يعزز الشعور باليقظة".

وأضافت: "أي وقت أطول من هذا يدخلك في نوم عميق ويجعلك تستيقظ وأنت تشعر بالنعاس".

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من ينام أكثر الرجال أم النساء؟.. دراسة تجيب حاسمة مناوشات كل بيت
سبق

المناوشات بين الزوجين عرَض مستمر لا يخلو منها أي بيت؛ خصوصًا تلك التي يتهم خلالها كل طرف الآخرَ بأنه يحصل على قسطٍ كافٍ من النوم، ويزعم أنه لا يكاد يعرف طعم الراحة.

مؤخرًا، حاول باحثون بريطانيون حسم هذه المسألة؛ فأجروا دراسة لمعرفة نسبة الرجال الذين يخصصون جزءًا من وقتهم للنوم في منتصف اليوم، مقابل السيدات.

وكشفت الدراسة أن 13% من الرجال ينامون بعد الظهر مقابل 6% فقط من النساء؛ وفق عينة مكونة من ألف رجل ومثلهم من السيدات.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، وجدت الدراسة التي سلطت عليها الضوء صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن ربع النساء لم تحصلن أبدًا على قيلولة طيلة حياتهن، مقابل 16% فقط من الرجال.

وقالت ليزا أرتيس، الأخصائية في معهد النوم ببريطانيا: إن "قسطًا من النوم من 20 إلى 30 دقيقة، كافٍ لإراحة الجهاز العصبي وإعادة شحن الجسد بالكامل، كما أنه يعزز الشعور باليقظة".

وأضافت: "أي وقت أطول من هذا يدخلك في نوم عميق ويجعلك تستيقظ وأنت تشعر بالنعاس".

05 أغسطس 2019 - 4 ذو الحجة 1440
12:29 PM

من ينام أكثر الرجال أم النساء؟.. دراسة تجيب حاسمة مناوشات كل بيت

أجراها باحثون بريطانيون على مجموعة ضمّت ألف عينة من كل جانب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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المناوشات بين الزوجين عرَض مستمر لا يخلو منها أي بيت؛ خصوصًا تلك التي يتهم خلالها كل طرف الآخرَ بأنه يحصل على قسطٍ كافٍ من النوم، ويزعم أنه لا يكاد يعرف طعم الراحة.

مؤخرًا، حاول باحثون بريطانيون حسم هذه المسألة؛ فأجروا دراسة لمعرفة نسبة الرجال الذين يخصصون جزءًا من وقتهم للنوم في منتصف اليوم، مقابل السيدات.

وكشفت الدراسة أن 13% من الرجال ينامون بعد الظهر مقابل 6% فقط من النساء؛ وفق عينة مكونة من ألف رجل ومثلهم من السيدات.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، وجدت الدراسة التي سلطت عليها الضوء صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن ربع النساء لم تحصلن أبدًا على قيلولة طيلة حياتهن، مقابل 16% فقط من الرجال.

وقالت ليزا أرتيس، الأخصائية في معهد النوم ببريطانيا: إن "قسطًا من النوم من 20 إلى 30 دقيقة، كافٍ لإراحة الجهاز العصبي وإعادة شحن الجسد بالكامل، كما أنه يعزز الشعور باليقظة".

وأضافت: "أي وقت أطول من هذا يدخلك في نوم عميق ويجعلك تستيقظ وأنت تشعر بالنعاس".

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