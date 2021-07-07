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لتحفيز العاملين من الجنسين.. "الموارد البشرية" تدعم سائقي التطبيقات بـ2400 ريال

يلتزم المستفيد من الدعم بالعمل على تحقيق عدد 42 رحلة وليس لديه سجل تجاري

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلةً ببرنامج العمل الحر حملة برنامج دعم النقل الموجه تحت شعار "مشوار الـ42 رحلة"؛ لدعم وتحفيز العاملين في نشاط توجيه مركبات نقل الركاب عبر تطبيقات الأجهزة الذكية، بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، وبنك التنمية الاجتماعية، وشركة عمل المستقبل.

وتستهدف الحملة المواطنين من الجنسين الراغبين بالعمل في خدمة نقل الركاب، وذلك عن طريق التحاقه بمزودي الخدمة المعتمدين لدى الهيئةالعامة للنقل.

وتدعم حملة "مشوار الـ42 رحلة" الراغبين في العمل بخدمة نقل الركاب بـ40% من إجمالي الدخل الشهري، ليكون بحد أقصى 2400 ريال، إضافة إلى مبلغ تحفيزي قدره 3000 ريال تصرف كل 6 أشهر مقدمة من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" كأحد مبادراتهالهادفة لرفع مستويات التوطين عن طريق تغطية الاحتياج في هذا النشاط وإيجاد فرص عمل جديدة وفق أنماط العمل المختلفة.

ويشترط للحصول على الدعم أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن 20 عاماً ولا يزيد على 60 عاماً، وأن يكون حاصلاً على وثيقة العمل الحر "قائد مركبة نقل موجه" سارية المفعول من خلال بوابة العمل الحر، وأن يلتزم المستفيد من الدعم بالعمل على تحقيق عدد 42 رحلة، كما يشترط ألا يكون المستفيد على رأس العمل حالياً في القطاعين الحكومي والخاص، أو طالباً منتظماً أو متقاعدًا، أو لديه سجل تجاري خاص به.

يُذكر أن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قد أصدر في وقت سابق قرارًا وزاريًا يقضي بقصرممارسة نشاط نقل الركاب من خلال خدمة توجيه المركبات بالتطبيقات الذكية على السعوديين لخلق المزيد من فرص العمل لهم.

ويمكن للراغبين في الاستفادة من الدعم التسجيل من خلال زيارة بوابة العمل الحر عبر الرابط التالي: https://freelance.sa/transportation-drivers.

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لتحفيز العاملين من الجنسين.. "الموارد البشرية" تدعم سائقي التطبيقات بـ2400 ريال
سبق

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلةً ببرنامج العمل الحر حملة برنامج دعم النقل الموجه تحت شعار "مشوار الـ42 رحلة"؛ لدعم وتحفيز العاملين في نشاط توجيه مركبات نقل الركاب عبر تطبيقات الأجهزة الذكية، بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، وبنك التنمية الاجتماعية، وشركة عمل المستقبل.

وتستهدف الحملة المواطنين من الجنسين الراغبين بالعمل في خدمة نقل الركاب، وذلك عن طريق التحاقه بمزودي الخدمة المعتمدين لدى الهيئةالعامة للنقل.

وتدعم حملة "مشوار الـ42 رحلة" الراغبين في العمل بخدمة نقل الركاب بـ40% من إجمالي الدخل الشهري، ليكون بحد أقصى 2400 ريال، إضافة إلى مبلغ تحفيزي قدره 3000 ريال تصرف كل 6 أشهر مقدمة من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" كأحد مبادراتهالهادفة لرفع مستويات التوطين عن طريق تغطية الاحتياج في هذا النشاط وإيجاد فرص عمل جديدة وفق أنماط العمل المختلفة.

ويشترط للحصول على الدعم أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن 20 عاماً ولا يزيد على 60 عاماً، وأن يكون حاصلاً على وثيقة العمل الحر "قائد مركبة نقل موجه" سارية المفعول من خلال بوابة العمل الحر، وأن يلتزم المستفيد من الدعم بالعمل على تحقيق عدد 42 رحلة، كما يشترط ألا يكون المستفيد على رأس العمل حالياً في القطاعين الحكومي والخاص، أو طالباً منتظماً أو متقاعدًا، أو لديه سجل تجاري خاص به.

يُذكر أن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قد أصدر في وقت سابق قرارًا وزاريًا يقضي بقصرممارسة نشاط نقل الركاب من خلال خدمة توجيه المركبات بالتطبيقات الذكية على السعوديين لخلق المزيد من فرص العمل لهم.

ويمكن للراغبين في الاستفادة من الدعم التسجيل من خلال زيارة بوابة العمل الحر عبر الرابط التالي: https://freelance.sa/transportation-drivers.

07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442
03:30 PM

لتحفيز العاملين من الجنسين.. "الموارد البشرية" تدعم سائقي التطبيقات بـ2400 ريال

يلتزم المستفيد من الدعم بالعمل على تحقيق عدد 42 رحلة وليس لديه سجل تجاري

A A A
عيسى الحربي - الرياض
4
6,320

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلةً ببرنامج العمل الحر حملة برنامج دعم النقل الموجه تحت شعار "مشوار الـ42 رحلة"؛ لدعم وتحفيز العاملين في نشاط توجيه مركبات نقل الركاب عبر تطبيقات الأجهزة الذكية، بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، وبنك التنمية الاجتماعية، وشركة عمل المستقبل.

وتستهدف الحملة المواطنين من الجنسين الراغبين بالعمل في خدمة نقل الركاب، وذلك عن طريق التحاقه بمزودي الخدمة المعتمدين لدى الهيئةالعامة للنقل.

وتدعم حملة "مشوار الـ42 رحلة" الراغبين في العمل بخدمة نقل الركاب بـ40% من إجمالي الدخل الشهري، ليكون بحد أقصى 2400 ريال، إضافة إلى مبلغ تحفيزي قدره 3000 ريال تصرف كل 6 أشهر مقدمة من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" كأحد مبادراتهالهادفة لرفع مستويات التوطين عن طريق تغطية الاحتياج في هذا النشاط وإيجاد فرص عمل جديدة وفق أنماط العمل المختلفة.

ويشترط للحصول على الدعم أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن 20 عاماً ولا يزيد على 60 عاماً، وأن يكون حاصلاً على وثيقة العمل الحر "قائد مركبة نقل موجه" سارية المفعول من خلال بوابة العمل الحر، وأن يلتزم المستفيد من الدعم بالعمل على تحقيق عدد 42 رحلة، كما يشترط ألا يكون المستفيد على رأس العمل حالياً في القطاعين الحكومي والخاص، أو طالباً منتظماً أو متقاعدًا، أو لديه سجل تجاري خاص به.

يُذكر أن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قد أصدر في وقت سابق قرارًا وزاريًا يقضي بقصرممارسة نشاط نقل الركاب من خلال خدمة توجيه المركبات بالتطبيقات الذكية على السعوديين لخلق المزيد من فرص العمل لهم.

ويمكن للراغبين في الاستفادة من الدعم التسجيل من خلال زيارة بوابة العمل الحر عبر الرابط التالي: https://freelance.sa/transportation-drivers.

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