فرق مكافحة سوسة النخيل الحمراء تصادر وتتلف 97 فسيلة بينبع

تمكنت فرق مكافحة سوسة النخل الحمراء بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة ينبع، من ضبط سيارة محملة بـ97 فسيلة نخيل مخالفة للحجر الزراعي دون ترخيص نقل.
وجرت مصادرة وإتلاف النخيل بالطريقة المناسبة.
تمكنت فرق مكافحة سوسة النخل الحمراء بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة ينبع، من ضبط سيارة محملة بـ97 فسيلة نخيل مخالفة للحجر الزراعي دون ترخيص نقل.
وجرت مصادرة وإتلاف النخيل بالطريقة المناسبة.
تمكنت فرق مكافحة سوسة النخل الحمراء بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة ينبع، من ضبط سيارة محملة بـ97 فسيلة نخيل مخالفة للحجر الزراعي دون ترخيص نقل.
وجرت مصادرة وإتلاف النخيل بالطريقة المناسبة.
تمكنت فرق مكافحة سوسة النخل الحمراء بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة ينبع، من ضبط سيارة محملة بـ97 فسيلة نخيل مخالفة للحجر الزراعي دون ترخيص نقل.
وجرت مصادرة وإتلاف النخيل بالطريقة المناسبة.