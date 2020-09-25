النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

التعاون يعلن رسميًّا رحيل "هيلدون" إلى شباب الأهلي الإماراتي

أعلنت إدارة نادي التعاون رسميًّا موافقتها على طلب نظيرتها بنادي شباب الأهلي الإماراتي بشأن انتقال لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم هيلدون راموس.

ونشر الحساب الرسمي للنادي على موقع "تويتر" تغريدة مساء اليوم الجمعة، قال فيها: "وافقت إدارة النادي على طلب نظيرتها بنادي شباب الأهلي الإماراتي بشأن انتقال اللاعب هيلدون راموس متمنية للاعب التوفيق والنجاح مع ناديه الجديد".

يُذكر أن هيلدون وصل للتعاون في موسم 18\19 قادمًا من نادي سبورتنغ لشبونة البرتغالي، وساهم في تحقيق لقب كأس خادم الحرمين الشريفين التاريخي مع الفريق.

التعاون

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
التعاون يعلن رسميًّا رحيل "هيلدون" إلى شباب الأهلي الإماراتي
سبق

أعلنت إدارة نادي التعاون رسميًّا موافقتها على طلب نظيرتها بنادي شباب الأهلي الإماراتي بشأن انتقال لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم هيلدون راموس.

ونشر الحساب الرسمي للنادي على موقع "تويتر" تغريدة مساء اليوم الجمعة، قال فيها: "وافقت إدارة النادي على طلب نظيرتها بنادي شباب الأهلي الإماراتي بشأن انتقال اللاعب هيلدون راموس متمنية للاعب التوفيق والنجاح مع ناديه الجديد".

يُذكر أن هيلدون وصل للتعاون في موسم 18\19 قادمًا من نادي سبورتنغ لشبونة البرتغالي، وساهم في تحقيق لقب كأس خادم الحرمين الشريفين التاريخي مع الفريق.

25 سبتمبر 2020 - 8 صفر 1442
10:20 PM

التعاون يعلن رسميًّا رحيل "هيلدون" إلى شباب الأهلي الإماراتي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - بريدة
0
657

أعلنت إدارة نادي التعاون رسميًّا موافقتها على طلب نظيرتها بنادي شباب الأهلي الإماراتي بشأن انتقال لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم هيلدون راموس.

ونشر الحساب الرسمي للنادي على موقع "تويتر" تغريدة مساء اليوم الجمعة، قال فيها: "وافقت إدارة النادي على طلب نظيرتها بنادي شباب الأهلي الإماراتي بشأن انتقال اللاعب هيلدون راموس متمنية للاعب التوفيق والنجاح مع ناديه الجديد".

يُذكر أن هيلدون وصل للتعاون في موسم 18\19 قادمًا من نادي سبورتنغ لشبونة البرتغالي، وساهم في تحقيق لقب كأس خادم الحرمين الشريفين التاريخي مع الفريق.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,350
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,121
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,050
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,831

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة