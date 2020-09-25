التعاون يعلن رسميًّا رحيل "هيلدون" إلى شباب الأهلي الإماراتي

التعاون يعلن رسميًّا رحيل "هيلدون" إلى شباب الأهلي الإماراتي
أعلنت إدارة نادي التعاون رسميًّا موافقتها على طلب نظيرتها بنادي شباب الأهلي الإماراتي بشأن انتقال لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم هيلدون راموس.
ونشر الحساب الرسمي للنادي على موقع "تويتر" تغريدة مساء اليوم الجمعة، قال فيها: "وافقت إدارة النادي على طلب نظيرتها بنادي شباب الأهلي الإماراتي بشأن انتقال اللاعب هيلدون راموس متمنية للاعب التوفيق والنجاح مع ناديه الجديد".
يُذكر أن هيلدون وصل للتعاون في موسم 18\19 قادمًا من نادي سبورتنغ لشبونة البرتغالي، وساهم في تحقيق لقب كأس خادم الحرمين الشريفين التاريخي مع الفريق.
التعاون يعلن رسميًّا رحيل "هيلدون" إلى شباب الأهلي الإماراتي
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-09-25
أعلنت إدارة نادي التعاون رسميًّا موافقتها على طلب نظيرتها بنادي شباب الأهلي الإماراتي بشأن انتقال لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم هيلدون راموس.
ونشر الحساب الرسمي للنادي على موقع "تويتر" تغريدة مساء اليوم الجمعة، قال فيها: "وافقت إدارة النادي على طلب نظيرتها بنادي شباب الأهلي الإماراتي بشأن انتقال اللاعب هيلدون راموس متمنية للاعب التوفيق والنجاح مع ناديه الجديد".
يُذكر أن هيلدون وصل للتعاون في موسم 18\19 قادمًا من نادي سبورتنغ لشبونة البرتغالي، وساهم في تحقيق لقب كأس خادم الحرمين الشريفين التاريخي مع الفريق.
25 سبتمبر 2020 - 8 صفر 1442
10:20 PM
التعاون يعلن رسميًّا رحيل "هيلدون" إلى شباب الأهلي الإماراتي
أعلنت إدارة نادي التعاون رسميًّا موافقتها على طلب نظيرتها بنادي شباب الأهلي الإماراتي بشأن انتقال لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم هيلدون راموس.
ونشر الحساب الرسمي للنادي على موقع "تويتر" تغريدة مساء اليوم الجمعة، قال فيها: "وافقت إدارة النادي على طلب نظيرتها بنادي شباب الأهلي الإماراتي بشأن انتقال اللاعب هيلدون راموس متمنية للاعب التوفيق والنجاح مع ناديه الجديد".
يُذكر أن هيلدون وصل للتعاون في موسم 18\19 قادمًا من نادي سبورتنغ لشبونة البرتغالي، وساهم في تحقيق لقب كأس خادم الحرمين الشريفين التاريخي مع الفريق.