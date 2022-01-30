وقال "جونسون" عبر حسابه "تويتر": "إن الأوضاع على حدود أوكرانيا مع روسيا مقلقة بشكل متزايد".

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (الأحد)، روسيا إلى الانخراط في مفاوضات وتجنب غزو متهور وكارثي لأوكرانيا"، وفقاً لـ"رويترز".

رئيس الوزراء البريطاني يدعو روسيا إلى تجنب غزو متهور وكارثي لأوكرانيا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-30 دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (الأحد)، روسيا إلى الانخراط في مفاوضات وتجنب غزو متهور وكارثي لأوكرانيا"، وفقاً لـ"رويترز". وقال "جونسون" عبر حسابه "تويتر": "إن الأوضاع على حدود أوكرانيا مع روسيا مقلقة بشكل متزايد".

30 يناير 2022 - 27 جمادى الآخر 1443 02:32 PM

رئيس الوزراء البريطاني يدعو روسيا إلى تجنب غزو متهور وكارثي لأوكرانيا "جونسون" قال: الأوضاع على الحدود مقلقة بشكل متزايد





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دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (الأحد)، روسيا إلى الانخراط في مفاوضات وتجنب غزو متهور وكارثي لأوكرانيا"، وفقاً لـ"رويترز".

وقال "جونسون" عبر حسابه "تويتر": "إن الأوضاع على حدود أوكرانيا مع روسيا مقلقة بشكل متزايد".