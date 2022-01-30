رئيس الوزراء البريطاني يدعو روسيا إلى تجنب غزو متهور وكارثي لأوكرانيا

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (الأحد)، روسيا إلى الانخراط في مفاوضات وتجنب غزو متهور وكارثي لأوكرانيا"، وفقاً لـ"رويترز".
وقال "جونسون" عبر حسابه "تويتر": "إن الأوضاع على حدود أوكرانيا مع روسيا مقلقة بشكل متزايد".
دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (الأحد)، روسيا إلى الانخراط في مفاوضات وتجنب غزو متهور وكارثي لأوكرانيا"، وفقاً لـ"رويترز".
وقال "جونسون" عبر حسابه "تويتر": "إن الأوضاع على حدود أوكرانيا مع روسيا مقلقة بشكل متزايد".رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (الأحد)، روسيا إلى الانخراط في مفاوضات وتجنب غزو متهور وكارثي لأوكرانيا"، وفقاً لـ"رويترز".
وقال "جونسون" عبر حسابه "تويتر": "إن الأوضاع على حدود أوكرانيا مع روسيا مقلقة بشكل متزايد".
دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (الأحد)، روسيا إلى الانخراط في مفاوضات وتجنب غزو متهور وكارثي لأوكرانيا"، وفقاً لـ"رويترز".
وقال "جونسون" عبر حسابه "تويتر": "إن الأوضاع على حدود أوكرانيا مع روسيا مقلقة بشكل متزايد".