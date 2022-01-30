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رئيس الوزراء البريطاني يدعو روسيا إلى تجنب غزو متهور وكارثي لأوكرانيا

"جونسون" قال: الأوضاع على الحدود مقلقة بشكل متزايد

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (الأحد)، روسيا إلى الانخراط في مفاوضات وتجنب غزو متهور وكارثي لأوكرانيا"، وفقاً لـ"رويترز".

وقال "جونسون" عبر حسابه "تويتر": "إن الأوضاع على حدود أوكرانيا مع روسيا مقلقة بشكل متزايد".

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

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رئيس الوزراء البريطاني يدعو روسيا إلى تجنب غزو متهور وكارثي لأوكرانيا
سبق

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (الأحد)، روسيا إلى الانخراط في مفاوضات وتجنب غزو متهور وكارثي لأوكرانيا"، وفقاً لـ"رويترز".

وقال "جونسون" عبر حسابه "تويتر": "إن الأوضاع على حدود أوكرانيا مع روسيا مقلقة بشكل متزايد".

30 يناير 2022 - 27 جمادى الآخر 1443
02:32 PM

رئيس الوزراء البريطاني يدعو روسيا إلى تجنب غزو متهور وكارثي لأوكرانيا

"جونسون" قال: الأوضاع على الحدود مقلقة بشكل متزايد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (الأحد)، روسيا إلى الانخراط في مفاوضات وتجنب غزو متهور وكارثي لأوكرانيا"، وفقاً لـ"رويترز".

وقال "جونسون" عبر حسابه "تويتر": "إن الأوضاع على حدود أوكرانيا مع روسيا مقلقة بشكل متزايد".

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