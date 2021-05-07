"الفهمي" يحصل على الدكتوراه في الأدب من جامعة المؤسّس

حصل الشاعر فهد بن مفتاح الحميدي الفهمي؛ على درجة الدكتوراه في تخصص الأدب والنقد من جامعة الملك عبدالعزيز، كلية الآداب، قسم اللغة العربية.

وجاءت الرسالة تحت عنوان (التشكيل الزمني في شعر ابن دراج القسطلي.. دلالاته وأبعاده)، فيما تكوّنت لجنة المناقشة من: أ.د. منصور محسن ضباب؛ مشرفاً ومقرراً، أ.د. عبدالحكيم راشد الشبرمي؛ مناقشاً داخلياً، والدكتور عبدالرحمن حميدي المالكي؛ مناقشاً خارجياً.