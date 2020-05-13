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أدوات جديدة من إنستجرام لتصفية التعليقات ومكافحة التنمر

يمكن من خلالها وضع قيود على إمكانية وضع علامات

كشفت تقارير صحفية عديدة، أن شبكة التواصل المصور إنستجرام، بصدد طرح أدوات وتقنيات جديدة لتصفية التعليقات، ضِمن إجراءاتها المكثفة لمكافحة التنمر.

وأوضح التقرير المنشور على موقع "إنغادجيت" أن تلك الأدوات ستسمح لمستخدمي "إنستجرام" بإمكانية التحكم بصورة أكبر في كيفية تفاعل الآخرين مع صورهم وحساباتهم.

ويمكن من خلالها تصفية التعليقات الجديدة، ووضع قيود على إمكانية وضع علامات أو إشارات في التعليقات الخاصة بك.

ويمكن من خلال تلك التقنية الجديدة على إنستجرام إمكانية تعطيل المستخدم للتعليقات بشكل كامل أو تعطيل أشخاص بعينهم عن التعليق على صورته أو منشوره.

ويمكن من خلال التقنية الجديدة تحديد ما يصل إلى 25 تعليقًا مرة واحدة، واختيار تقييد أو حظر تلك الحسابات المخالفة مرة واحدة.

ويتوقع أن تعالج هذه الأداة الجديدة مشكلة طويلة الأمد للعديد من المستخدمين الذين يقولون إن عناصر التحكم السابقة في التعليقات كانت مرهقة للغاية؛ بحيث لا تكون فعالة كأداة لمكافحة التنمر.

كما يختبر "إنستجرام" حاليًا ميزة جديدة، ستُسهل على المستخدمين التحكم في التعليقات الأكثر وضوحًا في خلاصاتهم.

وتتيح ميزة "التعليقات المثبتة" الجديدة للمستخدمين، اختيار التعليقات التي يريدون لفت الانتباه إليها.

إنستجرام

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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أدوات جديدة من إنستجرام لتصفية التعليقات ومكافحة التنمر
سبق

كشفت تقارير صحفية عديدة، أن شبكة التواصل المصور إنستجرام، بصدد طرح أدوات وتقنيات جديدة لتصفية التعليقات، ضِمن إجراءاتها المكثفة لمكافحة التنمر.

وأوضح التقرير المنشور على موقع "إنغادجيت" أن تلك الأدوات ستسمح لمستخدمي "إنستجرام" بإمكانية التحكم بصورة أكبر في كيفية تفاعل الآخرين مع صورهم وحساباتهم.

ويمكن من خلالها تصفية التعليقات الجديدة، ووضع قيود على إمكانية وضع علامات أو إشارات في التعليقات الخاصة بك.

ويمكن من خلال تلك التقنية الجديدة على إنستجرام إمكانية تعطيل المستخدم للتعليقات بشكل كامل أو تعطيل أشخاص بعينهم عن التعليق على صورته أو منشوره.

ويمكن من خلال التقنية الجديدة تحديد ما يصل إلى 25 تعليقًا مرة واحدة، واختيار تقييد أو حظر تلك الحسابات المخالفة مرة واحدة.

ويتوقع أن تعالج هذه الأداة الجديدة مشكلة طويلة الأمد للعديد من المستخدمين الذين يقولون إن عناصر التحكم السابقة في التعليقات كانت مرهقة للغاية؛ بحيث لا تكون فعالة كأداة لمكافحة التنمر.

كما يختبر "إنستجرام" حاليًا ميزة جديدة، ستُسهل على المستخدمين التحكم في التعليقات الأكثر وضوحًا في خلاصاتهم.

وتتيح ميزة "التعليقات المثبتة" الجديدة للمستخدمين، اختيار التعليقات التي يريدون لفت الانتباه إليها.

13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441
11:28 AM

أدوات جديدة من إنستجرام لتصفية التعليقات ومكافحة التنمر

يمكن من خلالها وضع قيود على إمكانية وضع علامات

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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كشفت تقارير صحفية عديدة، أن شبكة التواصل المصور إنستجرام، بصدد طرح أدوات وتقنيات جديدة لتصفية التعليقات، ضِمن إجراءاتها المكثفة لمكافحة التنمر.

وأوضح التقرير المنشور على موقع "إنغادجيت" أن تلك الأدوات ستسمح لمستخدمي "إنستجرام" بإمكانية التحكم بصورة أكبر في كيفية تفاعل الآخرين مع صورهم وحساباتهم.

ويمكن من خلالها تصفية التعليقات الجديدة، ووضع قيود على إمكانية وضع علامات أو إشارات في التعليقات الخاصة بك.

ويمكن من خلال تلك التقنية الجديدة على إنستجرام إمكانية تعطيل المستخدم للتعليقات بشكل كامل أو تعطيل أشخاص بعينهم عن التعليق على صورته أو منشوره.

ويمكن من خلال التقنية الجديدة تحديد ما يصل إلى 25 تعليقًا مرة واحدة، واختيار تقييد أو حظر تلك الحسابات المخالفة مرة واحدة.

ويتوقع أن تعالج هذه الأداة الجديدة مشكلة طويلة الأمد للعديد من المستخدمين الذين يقولون إن عناصر التحكم السابقة في التعليقات كانت مرهقة للغاية؛ بحيث لا تكون فعالة كأداة لمكافحة التنمر.

كما يختبر "إنستجرام" حاليًا ميزة جديدة، ستُسهل على المستخدمين التحكم في التعليقات الأكثر وضوحًا في خلاصاتهم.

وتتيح ميزة "التعليقات المثبتة" الجديدة للمستخدمين، اختيار التعليقات التي يريدون لفت الانتباه إليها.

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