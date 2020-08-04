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انفجار بيروت يقتل الأمين العام لحزب الكتائب اللبناني

تلقى إصابة بالغة في الرأس

لقي الأمين العام لحزب الكتائب اللبناني نزار نجاريان حتفه في الانفجار الضخم الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الثلاثاء؛ وذلك إثر إصابته أثناء وجوده في مقر الحزب.

ونقلت "سبوتنيك" عن موقع "إل بيسي" اللبناني أن "نجاريان" فارق الحياة بعد إصابة بالغة في الرأس داخل البيت المركزي للكتائب على خلفية انفجار مرفأ بيروت.

انفجار بيروت

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انفجار بيروت يقتل الأمين العام لحزب الكتائب اللبناني
سبق

لقي الأمين العام لحزب الكتائب اللبناني نزار نجاريان حتفه في الانفجار الضخم الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الثلاثاء؛ وذلك إثر إصابته أثناء وجوده في مقر الحزب.

ونقلت "سبوتنيك" عن موقع "إل بيسي" اللبناني أن "نجاريان" فارق الحياة بعد إصابة بالغة في الرأس داخل البيت المركزي للكتائب على خلفية انفجار مرفأ بيروت.

04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441
09:43 PM
اخر تعديل
04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441
11:01 PM

انفجار بيروت يقتل الأمين العام لحزب الكتائب اللبناني

تلقى إصابة بالغة في الرأس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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8,307

لقي الأمين العام لحزب الكتائب اللبناني نزار نجاريان حتفه في الانفجار الضخم الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الثلاثاء؛ وذلك إثر إصابته أثناء وجوده في مقر الحزب.

ونقلت "سبوتنيك" عن موقع "إل بيسي" اللبناني أن "نجاريان" فارق الحياة بعد إصابة بالغة في الرأس داخل البيت المركزي للكتائب على خلفية انفجار مرفأ بيروت.

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