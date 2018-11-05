عسير.. تشخيص خاطئ يفاقم الوضع الصحي لطفل ويدخله العناية المركزة

"آل شايع" لـ"سبق": الشكوى قيد الإجراء للتحقيق والمتابعة لدى إدارة الالتزام

شكا والد الطفل علي بن عبدالرحمن الأسمري، ذي الثلاثة أشهر، مستشفى خاصًا بمحايل عسير -تحتفظ "سبق" باسمه- تسبب في تفاقم حالة ابنه الصحية بعد التشخيص الخاطئ للحالة وصرف علاج لا يصرف إلا لمن عمره عام فما فوق؛ ما أدى لدخوله العناية المركزة.

وقال الأسمري لـ "سبق": "تعرض ابني لارتفاع حاد في درجة الحرارة؛ ما دفعني للتوجه به إلى قسم الطوارئ بأحد المستشفيات الخاصة بمحايل وطلبت من طبيب الطوارئ استدعاء طبيب الأطفال الذي حضر وشخّص الحالة بأنها التهاب في الأذن".

وقال إن "الطفل يحتاج إلى "تحميلة" لخفض الحرارة إلى جانب بعض الأدوية بينها مضاد حيوي، وأعطى ابني تحميلة "روفيناك" لأغادر المستشفى، إلا أن الحالة ساءت بعد ساعتين، وأخذ ابني يستفرغ، وأصبح يعاني ضعفًا ونزولاً في الحرارة لأعود للمستشفي مرة أخرى، وأقابل طبيب الطوارئ الذي قام بتشخيص الحالة مرة ثانية".

وقال إن "الحالة عادية والطفل يحتاج إلى دواء خاص بالاستفراغ إلا أنني أبلغته أنه لا يرضع جيدًا، فرد بقوله: يجب أن تتعلم كيف ترضع طفلك" وغادرت المستشفى ليتكشف لي وجود دم مع البول لأعود لطبيب الأطفال، والذي أشار إلى أن المريض يحتاج إلى إبرة مهدئة لألم البطن، وأنه سيكون طبيعيًا بعد سبعة أيام من العلاج، فطلبت منه أن يجري بعض تحاليل الدم، فرفض، ثم طلبت منه أن يجري تحليلاً للبول فوافق".

وأضاف أنه "في اليوم التالي ظهرت النتيجة، وكانت نسبة الصديد في البول عالية، إلا أن الطبيب طلب مني الاستمرار في العلاج على الرغم من سوء وضع ابني الصحي، فقمت بنقله إلى مستشفى خاص بأبها، وتم عرض الحالة على استشاري الأطفال والذي شخّص الحالة بأنها (التهاب في غشاء المخ) ويعد مرضًا خطيرًا جدًا، وكانت نسبة سكر الدم 46، ليدخل ابني العناية المركزة، وأتقدم حينها بشكوى لوزارة الصحة ضد ما تعرض له ابني من خطأ في التشخيص من قِبل الطبيب الأول".

وأضاف "الأسمري": "تبين وجود رشح من التهاب السحايا فوق المخ وربما قد يحتاج الأمر إلى التدخل الجراحي".

وقال المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة للشؤون الصحية في عسير عبدالعزيز بن يحيى آل شايع لـ"سبق" إن شكوى المواطن الكريم المقدمة تجاه أحد المستشفيات الخاصة في المنطقة هي محل المتابعة والاهتمام من قِبل صحة عسير، حيث إنها قيد الإجراء للتحقيق والمتابعة لدى إدارة الالتزام.

وأبان أن صحة المنطقة تتابع مع الإدارة الطبية في المستشفى الخاص الآخر الذي يوجد فيه المريض، الحالة الطبية له ونسأل الله تعالى له الشفاء العاجل والعافية الدائمة ولجميع المرضى.