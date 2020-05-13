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"الصحة" : تسجيل 1905 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 44830

إعلان فتح جميع المدارس في إيطاليا.. سبتمبر القادم

أعلنت وزيرة التعليم الإيطالية لوتشيا أتسولينا، اليوم الأربعاء، أن المدارس في جميع أنحاء البلاد سيُعاد فتحها في سبتمبر، بعد إغلاقها لمدة 6 أشهر؛ بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت "أتسولينا" في جلسة استماع برلمانية: "لهذا السبب قررت الحكومة إعادة الفتح في سبتمبر"، مضيفةً أن الظروف الحالية لن تسمح باستئناف الفصول الدراسية بأمان في أي وقت قبل سبتمبر.

وتم إغلاق المدارس والجامعات في جميع أنحاء إيطاليا منذ الخامس من مارس في إطار إجراءات عزل عام للحد من انتشار الفيروس الذي أودى حتى الآن بحياة 31 ألف شخص في البلاد.

فيروس كورونا الجديد

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إعلان فتح جميع المدارس في إيطاليا.. سبتمبر القادم
سبق

أعلنت وزيرة التعليم الإيطالية لوتشيا أتسولينا، اليوم الأربعاء، أن المدارس في جميع أنحاء البلاد سيُعاد فتحها في سبتمبر، بعد إغلاقها لمدة 6 أشهر؛ بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت "أتسولينا" في جلسة استماع برلمانية: "لهذا السبب قررت الحكومة إعادة الفتح في سبتمبر"، مضيفةً أن الظروف الحالية لن تسمح باستئناف الفصول الدراسية بأمان في أي وقت قبل سبتمبر.

وتم إغلاق المدارس والجامعات في جميع أنحاء إيطاليا منذ الخامس من مارس في إطار إجراءات عزل عام للحد من انتشار الفيروس الذي أودى حتى الآن بحياة 31 ألف شخص في البلاد.

13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441
03:41 PM

إعلان فتح جميع المدارس في إيطاليا.. سبتمبر القادم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزيرة التعليم الإيطالية لوتشيا أتسولينا، اليوم الأربعاء، أن المدارس في جميع أنحاء البلاد سيُعاد فتحها في سبتمبر، بعد إغلاقها لمدة 6 أشهر؛ بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت "أتسولينا" في جلسة استماع برلمانية: "لهذا السبب قررت الحكومة إعادة الفتح في سبتمبر"، مضيفةً أن الظروف الحالية لن تسمح باستئناف الفصول الدراسية بأمان في أي وقت قبل سبتمبر.

وتم إغلاق المدارس والجامعات في جميع أنحاء إيطاليا منذ الخامس من مارس في إطار إجراءات عزل عام للحد من انتشار الفيروس الذي أودى حتى الآن بحياة 31 ألف شخص في البلاد.

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