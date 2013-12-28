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التحالف الإسلامي يحذر من أشكال التطرف وأدواته وأهمية مواجهته إعلاميًّا

خلال ندوته الشهرية الثانية عشرة والأخيرة للعام (2020م)

اختتم مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اليوم الاثنين 28/12/2020 بمقره بمدينة الرياض، ندوته الشهرية الثانية عشرة والأخيرة للعام (2020م) بعنوان (فهم أشكال التطرف وأدواته تمهيدًا لمواجهته إعلاميًّا) قدمها الدكتور فهد بن عبدالعزيز الغفيلي، كان ذلك بحضور الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، والقائد العسكري في التحالف الفريق متقاعد رحيل شريف، وممثلي الدول الأعضاء ومنسوبيّ مركز التحالف.

وتطرق الدكتور الغفيلي في الندوة إلى أشكال التطرف وأدواته ومؤشرات التطرف المتشدد إضافة إلى الأساليب التجنيديّة الحديثة عبر الوسائل الإعلاميّة والمنصات الرقمية وآليات التأثير التي تتبناها الجماعات الإرهابية المتطرفة، إضافةً إلى أشكال الجيوش الإلكترونية على الإنترنت.

وفي هذا السياق أكدّ اللواء المغيدي أن هذه الندوة تأتي في إطار مجال محاربة الإرهاب إعلامياً والتي يتم من خلالها كشف سبل وأدوات الجماعات المتطرفة وآليات عملها عبر استغلال المنصات الرقمية والإعلاميّة في آليات التجنيد، إذ إن المجال الإعلامي لدى التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يُعدّ المجال الثاني من مجالات عمل التحالف (الفكري، الإعلامي، محاربة تمويل الإرهاب، العسكري).

تجدر الإشارة أن هذه الندوة تأتي في سياق سلسلة من الندوات والمحاضرات وورش العمل التي يقيمها التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب لممثليّ الدول الأعضاء ومنسوبيّ التحالف، والتي تهدف إلى بذل الجهود التنسيقية للحد من الأفكار المتطرفة والعنيفة.

مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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التحالف الإسلامي يحذر من أشكال التطرف وأدواته وأهمية مواجهته إعلاميًّا
سبق

اختتم مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اليوم الاثنين 28/12/2020 بمقره بمدينة الرياض، ندوته الشهرية الثانية عشرة والأخيرة للعام (2020م) بعنوان (فهم أشكال التطرف وأدواته تمهيدًا لمواجهته إعلاميًّا) قدمها الدكتور فهد بن عبدالعزيز الغفيلي، كان ذلك بحضور الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، والقائد العسكري في التحالف الفريق متقاعد رحيل شريف، وممثلي الدول الأعضاء ومنسوبيّ مركز التحالف.

وتطرق الدكتور الغفيلي في الندوة إلى أشكال التطرف وأدواته ومؤشرات التطرف المتشدد إضافة إلى الأساليب التجنيديّة الحديثة عبر الوسائل الإعلاميّة والمنصات الرقمية وآليات التأثير التي تتبناها الجماعات الإرهابية المتطرفة، إضافةً إلى أشكال الجيوش الإلكترونية على الإنترنت.

وفي هذا السياق أكدّ اللواء المغيدي أن هذه الندوة تأتي في إطار مجال محاربة الإرهاب إعلامياً والتي يتم من خلالها كشف سبل وأدوات الجماعات المتطرفة وآليات عملها عبر استغلال المنصات الرقمية والإعلاميّة في آليات التجنيد، إذ إن المجال الإعلامي لدى التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يُعدّ المجال الثاني من مجالات عمل التحالف (الفكري، الإعلامي، محاربة تمويل الإرهاب، العسكري).

تجدر الإشارة أن هذه الندوة تأتي في سياق سلسلة من الندوات والمحاضرات وورش العمل التي يقيمها التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب لممثليّ الدول الأعضاء ومنسوبيّ التحالف، والتي تهدف إلى بذل الجهود التنسيقية للحد من الأفكار المتطرفة والعنيفة.

28 ديسمبر 2020 - 13 جمادى الأول 1442
06:20 PM
اخر تعديل
28 ديسمبر 2020 - 13 جمادى الأول 1442
07:49 PM

التحالف الإسلامي يحذر من أشكال التطرف وأدواته وأهمية مواجهته إعلاميًّا

خلال ندوته الشهرية الثانية عشرة والأخيرة للعام (2020م)

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختتم مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اليوم الاثنين 28/12/2020 بمقره بمدينة الرياض، ندوته الشهرية الثانية عشرة والأخيرة للعام (2020م) بعنوان (فهم أشكال التطرف وأدواته تمهيدًا لمواجهته إعلاميًّا) قدمها الدكتور فهد بن عبدالعزيز الغفيلي، كان ذلك بحضور الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، والقائد العسكري في التحالف الفريق متقاعد رحيل شريف، وممثلي الدول الأعضاء ومنسوبيّ مركز التحالف.

وتطرق الدكتور الغفيلي في الندوة إلى أشكال التطرف وأدواته ومؤشرات التطرف المتشدد إضافة إلى الأساليب التجنيديّة الحديثة عبر الوسائل الإعلاميّة والمنصات الرقمية وآليات التأثير التي تتبناها الجماعات الإرهابية المتطرفة، إضافةً إلى أشكال الجيوش الإلكترونية على الإنترنت.

وفي هذا السياق أكدّ اللواء المغيدي أن هذه الندوة تأتي في إطار مجال محاربة الإرهاب إعلامياً والتي يتم من خلالها كشف سبل وأدوات الجماعات المتطرفة وآليات عملها عبر استغلال المنصات الرقمية والإعلاميّة في آليات التجنيد، إذ إن المجال الإعلامي لدى التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يُعدّ المجال الثاني من مجالات عمل التحالف (الفكري، الإعلامي، محاربة تمويل الإرهاب، العسكري).

تجدر الإشارة أن هذه الندوة تأتي في سياق سلسلة من الندوات والمحاضرات وورش العمل التي يقيمها التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب لممثليّ الدول الأعضاء ومنسوبيّ التحالف، والتي تهدف إلى بذل الجهود التنسيقية للحد من الأفكار المتطرفة والعنيفة.

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