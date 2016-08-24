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صفقة "الهلال" القادمة.. هل يكون حارس مرمى أجنبي أم مدافع؟

11 هدفًا في 8 مباريات تدق ناقوس الخطر

كشفت مصادر إعلامية أن إدارة نادي الهلال تكثّف الخطى نحو التعاقد مع مدافع أجنبي خلال الفترة الحالية لتقوية الجانب الدفاعي .

وتردد أيضاً عن رغبة الإدارة في التعاقد مع حارس مرمى أجنبي وتكرار تجربة النادي السابقة عندما تعاقد مع العماني علي الحبسي وقدم الحارس وقتها أداءً ولا أروع .

وارتبط اسم المدافع المغربي رومان سايس مدافع ولفرهامبتون الإنجليزي بالانضمام للهلال خلال الفترة الحالية .

وبات الجانب الدفاعي يمثل قلقاً كبيرًا للمدرب البرتغالي جارديم، حيث استقبلت شباك الفريق في 6 وديات ومباراتين رسميتين 11 هدفاً .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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صفقة "الهلال" القادمة.. هل يكون حارس مرمى أجنبي أم مدافع؟
سبق

كشفت مصادر إعلامية أن إدارة نادي الهلال تكثّف الخطى نحو التعاقد مع مدافع أجنبي خلال الفترة الحالية لتقوية الجانب الدفاعي .

وتردد أيضاً عن رغبة الإدارة في التعاقد مع حارس مرمى أجنبي وتكرار تجربة النادي السابقة عندما تعاقد مع العماني علي الحبسي وقدم الحارس وقتها أداءً ولا أروع .

وارتبط اسم المدافع المغربي رومان سايس مدافع ولفرهامبتون الإنجليزي بالانضمام للهلال خلال الفترة الحالية .

وبات الجانب الدفاعي يمثل قلقاً كبيرًا للمدرب البرتغالي جارديم، حيث استقبلت شباك الفريق في 6 وديات ومباراتين رسميتين 11 هدفاً .

23 أغسطس 2021 - 15 محرّم 1443
03:01 PM

صفقة "الهلال" القادمة.. هل يكون حارس مرمى أجنبي أم مدافع؟

11 هدفًا في 8 مباريات تدق ناقوس الخطر

A A A
محمد السيّد - الرياض
5
4,477

كشفت مصادر إعلامية أن إدارة نادي الهلال تكثّف الخطى نحو التعاقد مع مدافع أجنبي خلال الفترة الحالية لتقوية الجانب الدفاعي .

وتردد أيضاً عن رغبة الإدارة في التعاقد مع حارس مرمى أجنبي وتكرار تجربة النادي السابقة عندما تعاقد مع العماني علي الحبسي وقدم الحارس وقتها أداءً ولا أروع .

وارتبط اسم المدافع المغربي رومان سايس مدافع ولفرهامبتون الإنجليزي بالانضمام للهلال خلال الفترة الحالية .

وبات الجانب الدفاعي يمثل قلقاً كبيرًا للمدرب البرتغالي جارديم، حيث استقبلت شباك الفريق في 6 وديات ومباراتين رسميتين 11 هدفاً .

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