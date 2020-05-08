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صحة الباحة ردًّا على رسالة "تحليل سوق الخضار": سنلاحق مصدرها بالقانون

نفت صحتها تمامًا في بيان رسمي وأكدت أنه سيتم الرفع للجهات المختصة

نفت الشؤون الصحية بالباحة صحة الرسالة المتداولة بضرورة مراجعة أحد المراكز الصحية للتأكد من الإصابة بفيروس كورونا لمتسوق يسوق الخضار المركزي الجديد بالباحة خلال الخمسة أيام الماضية متوعدةً بملاحقة مصدرها قانونيا.

وقالت صحة الباحة في بيانٍ لها: "تود الشؤون الصحية بمنطقة الباحة أن توضح أن ما يتم تداوله في وسائل التواصل حول تحديد بعض مواقع التسوق أو من قام بزيارتها خلال خمسة أيام الماضية؛ بوجوب مراجعة أحد المراكز الصحية للتأكد من الإصابة بفيروس كورونا غير صحيح.

وأضاف: كما نود أن نشير إلى أنه سيتم الرفع للجهات المختصة للتعامل مع مصدرها، ونأمل من الجميع اتباع الإرشادات والتوجيهات التي أصدرتها الجهات المعنية في مكافحة فيروس كورونا الجديد من البقاء في المنازل وتجنب التجمعات، وكذلك أخذ المعلومات من مصادرها وعدم تتبع الشائعات، مع تمنياتنا للجميع بالصحة والسلامة.

وكانت قد انتشرت رسالة مفادها: "نود التنويه عليكم وعلى من تحبون وتعرفون، أي شخص راح سوق الخضار المركزي الجديد بالباحة خلال خمسة أيام، عليه التوجه إلى مركز صحي الباحة (١) للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا".

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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صحة الباحة ردًّا على رسالة "تحليل سوق الخضار": سنلاحق مصدرها بالقانون
سبق

نفت الشؤون الصحية بالباحة صحة الرسالة المتداولة بضرورة مراجعة أحد المراكز الصحية للتأكد من الإصابة بفيروس كورونا لمتسوق يسوق الخضار المركزي الجديد بالباحة خلال الخمسة أيام الماضية متوعدةً بملاحقة مصدرها قانونيا.

وقالت صحة الباحة في بيانٍ لها: "تود الشؤون الصحية بمنطقة الباحة أن توضح أن ما يتم تداوله في وسائل التواصل حول تحديد بعض مواقع التسوق أو من قام بزيارتها خلال خمسة أيام الماضية؛ بوجوب مراجعة أحد المراكز الصحية للتأكد من الإصابة بفيروس كورونا غير صحيح.

وأضاف: كما نود أن نشير إلى أنه سيتم الرفع للجهات المختصة للتعامل مع مصدرها، ونأمل من الجميع اتباع الإرشادات والتوجيهات التي أصدرتها الجهات المعنية في مكافحة فيروس كورونا الجديد من البقاء في المنازل وتجنب التجمعات، وكذلك أخذ المعلومات من مصادرها وعدم تتبع الشائعات، مع تمنياتنا للجميع بالصحة والسلامة.

وكانت قد انتشرت رسالة مفادها: "نود التنويه عليكم وعلى من تحبون وتعرفون، أي شخص راح سوق الخضار المركزي الجديد بالباحة خلال خمسة أيام، عليه التوجه إلى مركز صحي الباحة (١) للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا".

08 مايو 2020 - 15 رمضان 1441
08:58 PM

صحة الباحة ردًّا على رسالة "تحليل سوق الخضار": سنلاحق مصدرها بالقانون

نفت صحتها تمامًا في بيان رسمي وأكدت أنه سيتم الرفع للجهات المختصة

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
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4,060

نفت الشؤون الصحية بالباحة صحة الرسالة المتداولة بضرورة مراجعة أحد المراكز الصحية للتأكد من الإصابة بفيروس كورونا لمتسوق يسوق الخضار المركزي الجديد بالباحة خلال الخمسة أيام الماضية متوعدةً بملاحقة مصدرها قانونيا.

وقالت صحة الباحة في بيانٍ لها: "تود الشؤون الصحية بمنطقة الباحة أن توضح أن ما يتم تداوله في وسائل التواصل حول تحديد بعض مواقع التسوق أو من قام بزيارتها خلال خمسة أيام الماضية؛ بوجوب مراجعة أحد المراكز الصحية للتأكد من الإصابة بفيروس كورونا غير صحيح.

وأضاف: كما نود أن نشير إلى أنه سيتم الرفع للجهات المختصة للتعامل مع مصدرها، ونأمل من الجميع اتباع الإرشادات والتوجيهات التي أصدرتها الجهات المعنية في مكافحة فيروس كورونا الجديد من البقاء في المنازل وتجنب التجمعات، وكذلك أخذ المعلومات من مصادرها وعدم تتبع الشائعات، مع تمنياتنا للجميع بالصحة والسلامة.

وكانت قد انتشرت رسالة مفادها: "نود التنويه عليكم وعلى من تحبون وتعرفون، أي شخص راح سوق الخضار المركزي الجديد بالباحة خلال خمسة أيام، عليه التوجه إلى مركز صحي الباحة (١) للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا".

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