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الأسبوع في 10 صور: ظواهر طبيعية تخطف الأنظار.. وحفل موسيقي بحضور النباتات!

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. وفيه يتواصل إسقاط المحتجين الغاضبين تماثيل لقادة أمريكيين بدعوى عنصريتهم في حِقب تاريخية سابقة. وفي إنجلترا احتفل عشاق نادي ليفربول الإنجليزي بفوز فريقهم ببطولة الدوري بعد غياب 30 عامًا. كما شهدت أماكن متفرقة حول العالم ظواهر طبيعية نادرة.

1- طفلة سورية نازحة تحمل لعبتها في مخيم لاجئين بالقرب من الحدود التركية.

2- المتظاهرون يطيحون بتمثال الجنرال الكونفدرالي ألبرت بايك في واشنطن العاصمة.

3- متظاهرون غاضبون يحاولون إسقاط تمثال الرئيس الأمريكي الأسبق أندرو جاكسون.

4- الرئيس الأمريكي ترامب بعد عودته من رحلته الانتخابية لمدينة تولسا بأوكلاهوما بعد حشد جماهيري مخيب للآمال.

5- في إسبانيا.. حفل موسيقي بدون جمهور ولكن النباتات كانت حاضرة!

6- جماهير نادي ليفربول الإنجليزي تحتفل بالفوز بالدوري بعد غياب 30 عامًا.

7- مشهد طريف لقرود المكاك طويلة الذيل أثناء جذبها قطة من ذيلها في تايلاند.

8- شروق ساحر للشمس من خلف قمة جلاستونبري تور في إنجلترا.

9- مشهد مبهر لبركان باكيا في جواتيمالا أثناء ثورانه.

10- حلقة النار.. كسوف جزئي للشمس كما يظهر في جزيرة جوام في المحيط الهادئ.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأسبوع في 10 صور: ظواهر طبيعية تخطف الأنظار.. وحفل موسيقي بحضور النباتات!
سبق

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. وفيه يتواصل إسقاط المحتجين الغاضبين تماثيل لقادة أمريكيين بدعوى عنصريتهم في حِقب تاريخية سابقة. وفي إنجلترا احتفل عشاق نادي ليفربول الإنجليزي بفوز فريقهم ببطولة الدوري بعد غياب 30 عامًا. كما شهدت أماكن متفرقة حول العالم ظواهر طبيعية نادرة.

1- طفلة سورية نازحة تحمل لعبتها في مخيم لاجئين بالقرب من الحدود التركية.

2- المتظاهرون يطيحون بتمثال الجنرال الكونفدرالي ألبرت بايك في واشنطن العاصمة.

3- متظاهرون غاضبون يحاولون إسقاط تمثال الرئيس الأمريكي الأسبق أندرو جاكسون.

4- الرئيس الأمريكي ترامب بعد عودته من رحلته الانتخابية لمدينة تولسا بأوكلاهوما بعد حشد جماهيري مخيب للآمال.

5- في إسبانيا.. حفل موسيقي بدون جمهور ولكن النباتات كانت حاضرة!

6- جماهير نادي ليفربول الإنجليزي تحتفل بالفوز بالدوري بعد غياب 30 عامًا.

7- مشهد طريف لقرود المكاك طويلة الذيل أثناء جذبها قطة من ذيلها في تايلاند.

8- شروق ساحر للشمس من خلف قمة جلاستونبري تور في إنجلترا.

9- مشهد مبهر لبركان باكيا في جواتيمالا أثناء ثورانه.

10- حلقة النار.. كسوف جزئي للشمس كما يظهر في جزيرة جوام في المحيط الهادئ.

28 يونيو 2020 - 7 ذو القعدة 1441
01:34 AM

الأسبوع في 10 صور: ظواهر طبيعية تخطف الأنظار.. وحفل موسيقي بحضور النباتات!

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ياسر نجدي - الرياض
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في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. وفيه يتواصل إسقاط المحتجين الغاضبين تماثيل لقادة أمريكيين بدعوى عنصريتهم في حِقب تاريخية سابقة. وفي إنجلترا احتفل عشاق نادي ليفربول الإنجليزي بفوز فريقهم ببطولة الدوري بعد غياب 30 عامًا. كما شهدت أماكن متفرقة حول العالم ظواهر طبيعية نادرة.

1- طفلة سورية نازحة تحمل لعبتها في مخيم لاجئين بالقرب من الحدود التركية.

2- المتظاهرون يطيحون بتمثال الجنرال الكونفدرالي ألبرت بايك في واشنطن العاصمة.

3- متظاهرون غاضبون يحاولون إسقاط تمثال الرئيس الأمريكي الأسبق أندرو جاكسون.

4- الرئيس الأمريكي ترامب بعد عودته من رحلته الانتخابية لمدينة تولسا بأوكلاهوما بعد حشد جماهيري مخيب للآمال.

5- في إسبانيا.. حفل موسيقي بدون جمهور ولكن النباتات كانت حاضرة!

6- جماهير نادي ليفربول الإنجليزي تحتفل بالفوز بالدوري بعد غياب 30 عامًا.

7- مشهد طريف لقرود المكاك طويلة الذيل أثناء جذبها قطة من ذيلها في تايلاند.

8- شروق ساحر للشمس من خلف قمة جلاستونبري تور في إنجلترا.

9- مشهد مبهر لبركان باكيا في جواتيمالا أثناء ثورانه.

10- حلقة النار.. كسوف جزئي للشمس كما يظهر في جزيرة جوام في المحيط الهادئ.

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