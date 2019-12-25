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"سرب" يُطلق برنامجاً لتأهيل الشباب السعودي لقيادة قطار الحرمين السريع

يستمر عاماً وينتهي بالعمل في شركة رينفي-السعودية .. والتسجيل إلكترونياً

أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية "سرب"، فتح باب التسجيل للتدريب في برنامج قائد قطار الحرمين السريع، ويستمر البرنامج التدريبي لمدة عام وينتهي بالعمل في شركة رينفي-السعودية؛ إحدى الشركات المتحالفة لتشغيل مشروع قطار الحرمين السريع.

وأتاح المعهد التسجيل اعتباراً من الأربعاء 25 ديسمبر 2019م ويستمر حتى الإثنين 6 يناير 2020م، ويتاح التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمعهد www.srp.edu.sa.

وقال مدير عام معهد سرب المهندس عبدالعزيز الصقير: البرنامج التدريبي يبدأ فعلياً بمقر المعهد بمدينة بريدة يوم الأحد 19 يناير 2020 ومدة البرنامج عام كامل، منها 3 أشهر في مقر المعهد و9 أشهر تدريباً عملياً في أحد مواقع العمل في مشروع قطار الحرمين السريع.

وحول المكافأة التي يتقاضاها المتدرب، بيّن "الصقير" أن المتدرب يتقاضى مكافأة شهرية قدرها 4000 ريال خلال فترة التدريب، كما يُسجَّل المتدرب في التأمينات الاجتماعية من اليوم الأول كموظف تحت التدريب وبراتب شهري يصل الى 8000 ريال مع شركة رينفي-السعودية بعد التخرج.

وأضاف: يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلاً كحد أدنى على الثانوية العامة بمعدل لا يقل عن 80%، وألا يزيد عمر المتقدم على 30 عاماً، وأن يحقق معايير القبول والمقابلة الشخصية.

واختتم بتسجيل شكره للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" - مشروع قطار الحرمين السريع - شركة رينفي السعودية، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".

وأشار "الصقير"؛ إلى القيمة الكبيرة لهذه الشراكات الناجحة، مؤكداً أن الكفاءات الوطنية الشابة الجديرة بالتوطين تسهم في تحقيق الاستدامة في صناعة الخطوط الحديدية، كما يسهمون في رفع الكفاءة، وتحقيق رؤية المملكة 2030 بتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي.

المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية سرب قطار الحرمين السريع

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سرب" يُطلق برنامجاً لتأهيل الشباب السعودي لقيادة قطار الحرمين السريع
سبق

أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية "سرب"، فتح باب التسجيل للتدريب في برنامج قائد قطار الحرمين السريع، ويستمر البرنامج التدريبي لمدة عام وينتهي بالعمل في شركة رينفي-السعودية؛ إحدى الشركات المتحالفة لتشغيل مشروع قطار الحرمين السريع.

وأتاح المعهد التسجيل اعتباراً من الأربعاء 25 ديسمبر 2019م ويستمر حتى الإثنين 6 يناير 2020م، ويتاح التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمعهد www.srp.edu.sa.

وقال مدير عام معهد سرب المهندس عبدالعزيز الصقير: البرنامج التدريبي يبدأ فعلياً بمقر المعهد بمدينة بريدة يوم الأحد 19 يناير 2020 ومدة البرنامج عام كامل، منها 3 أشهر في مقر المعهد و9 أشهر تدريباً عملياً في أحد مواقع العمل في مشروع قطار الحرمين السريع.

وحول المكافأة التي يتقاضاها المتدرب، بيّن "الصقير" أن المتدرب يتقاضى مكافأة شهرية قدرها 4000 ريال خلال فترة التدريب، كما يُسجَّل المتدرب في التأمينات الاجتماعية من اليوم الأول كموظف تحت التدريب وبراتب شهري يصل الى 8000 ريال مع شركة رينفي-السعودية بعد التخرج.

وأضاف: يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلاً كحد أدنى على الثانوية العامة بمعدل لا يقل عن 80%، وألا يزيد عمر المتقدم على 30 عاماً، وأن يحقق معايير القبول والمقابلة الشخصية.

واختتم بتسجيل شكره للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" - مشروع قطار الحرمين السريع - شركة رينفي السعودية، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".

وأشار "الصقير"؛ إلى القيمة الكبيرة لهذه الشراكات الناجحة، مؤكداً أن الكفاءات الوطنية الشابة الجديرة بالتوطين تسهم في تحقيق الاستدامة في صناعة الخطوط الحديدية، كما يسهمون في رفع الكفاءة، وتحقيق رؤية المملكة 2030 بتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي.

25 ديسمبر 2019 - 28 ربيع الآخر 1441
01:09 PM

"سرب" يُطلق برنامجاً لتأهيل الشباب السعودي لقيادة قطار الحرمين السريع

يستمر عاماً وينتهي بالعمل في شركة رينفي-السعودية .. والتسجيل إلكترونياً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية "سرب"، فتح باب التسجيل للتدريب في برنامج قائد قطار الحرمين السريع، ويستمر البرنامج التدريبي لمدة عام وينتهي بالعمل في شركة رينفي-السعودية؛ إحدى الشركات المتحالفة لتشغيل مشروع قطار الحرمين السريع.

وأتاح المعهد التسجيل اعتباراً من الأربعاء 25 ديسمبر 2019م ويستمر حتى الإثنين 6 يناير 2020م، ويتاح التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمعهد www.srp.edu.sa.

وقال مدير عام معهد سرب المهندس عبدالعزيز الصقير: البرنامج التدريبي يبدأ فعلياً بمقر المعهد بمدينة بريدة يوم الأحد 19 يناير 2020 ومدة البرنامج عام كامل، منها 3 أشهر في مقر المعهد و9 أشهر تدريباً عملياً في أحد مواقع العمل في مشروع قطار الحرمين السريع.

وحول المكافأة التي يتقاضاها المتدرب، بيّن "الصقير" أن المتدرب يتقاضى مكافأة شهرية قدرها 4000 ريال خلال فترة التدريب، كما يُسجَّل المتدرب في التأمينات الاجتماعية من اليوم الأول كموظف تحت التدريب وبراتب شهري يصل الى 8000 ريال مع شركة رينفي-السعودية بعد التخرج.

وأضاف: يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلاً كحد أدنى على الثانوية العامة بمعدل لا يقل عن 80%، وألا يزيد عمر المتقدم على 30 عاماً، وأن يحقق معايير القبول والمقابلة الشخصية.

واختتم بتسجيل شكره للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" - مشروع قطار الحرمين السريع - شركة رينفي السعودية، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".

وأشار "الصقير"؛ إلى القيمة الكبيرة لهذه الشراكات الناجحة، مؤكداً أن الكفاءات الوطنية الشابة الجديرة بالتوطين تسهم في تحقيق الاستدامة في صناعة الخطوط الحديدية، كما يسهمون في رفع الكفاءة، وتحقيق رؤية المملكة 2030 بتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي.

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