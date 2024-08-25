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"ابن حرب": مهرجانات ولي العهد أنصفت الهجانة ودفعت الشباب للاهتمام بالهجن

العطوي لـ"سبق": تعدد الميادين والمنافسات يعود بالفائدة على المالك والمضمر

أكد أحد أشهر ملاك الهجن أن مهرجانات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان- حفظه الله- لسباقات الهجن أعادت الحياة لملاك الهجن وهواة ذلك الموروث الشعبي كما أنها أنصفت الهجانة بعد أن تجاهلتهم عدد من ميادين السباق في بعض المحافظات.

وقال ملك الهجن المشهور محمد بن سعود بن حرب العطوي لـ"سبق": دفعت مهرجانات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان- حفظه الله- لسباقات الهجن إلى اهتمام الكثير من شباب الوطن بهذه الرياضة وكان لها انعكاسات إيجابية عليهم بالتمسك بذلك الموروث الشعبي، بل دفعت بعضهم إلى اقتناء هجن وتضميرها وخوض غمار المنافسات وكانت المبالغ الكبيرة التي تشتري بها الهجن "السابق" دافعًا للاستمرار في تلك الرياضة العربية الأصيلة حيث بيعت العام ٢ هجن بخمسة ملايين ريال، وحصلت منهم "شقراء" على سيف ولي العهد.

وتابع: السعودية قارة ويوجد فيها أكثر من ١٦ ميدانًا معتمدًا وتعدد تلك الميادين والمنافسات يعود بالفائدة على المالك والمضمر وفي النهائي الجميع مستفيد من نسبة البيع والجوائز.

واختتم: "الهجانة" تعرف بأنها الراكب السعودي الذي يقطع مسافة كبيرة على ظهر الهجن ولكن لم يكن له نصيب إلا في مهرجان ولي العهد، وبقيت الميادين لا يوجد لهم نصيب بها.

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"ابن حرب": مهرجانات ولي العهد أنصفت الهجانة ودفعت الشباب للاهتمام بالهجن
سبق

أكد أحد أشهر ملاك الهجن أن مهرجانات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان- حفظه الله- لسباقات الهجن أعادت الحياة لملاك الهجن وهواة ذلك الموروث الشعبي كما أنها أنصفت الهجانة بعد أن تجاهلتهم عدد من ميادين السباق في بعض المحافظات.

وقال ملك الهجن المشهور محمد بن سعود بن حرب العطوي لـ"سبق": دفعت مهرجانات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان- حفظه الله- لسباقات الهجن إلى اهتمام الكثير من شباب الوطن بهذه الرياضة وكان لها انعكاسات إيجابية عليهم بالتمسك بذلك الموروث الشعبي، بل دفعت بعضهم إلى اقتناء هجن وتضميرها وخوض غمار المنافسات وكانت المبالغ الكبيرة التي تشتري بها الهجن "السابق" دافعًا للاستمرار في تلك الرياضة العربية الأصيلة حيث بيعت العام ٢ هجن بخمسة ملايين ريال، وحصلت منهم "شقراء" على سيف ولي العهد.

وتابع: السعودية قارة ويوجد فيها أكثر من ١٦ ميدانًا معتمدًا وتعدد تلك الميادين والمنافسات يعود بالفائدة على المالك والمضمر وفي النهائي الجميع مستفيد من نسبة البيع والجوائز.

واختتم: "الهجانة" تعرف بأنها الراكب السعودي الذي يقطع مسافة كبيرة على ظهر الهجن ولكن لم يكن له نصيب إلا في مهرجان ولي العهد، وبقيت الميادين لا يوجد لهم نصيب بها.

24 أغسطس 2019 - 23 ذو الحجة 1440
11:26 PM

"ابن حرب": مهرجانات ولي العهد أنصفت الهجانة ودفعت الشباب للاهتمام بالهجن

العطوي لـ"سبق": تعدد الميادين والمنافسات يعود بالفائدة على المالك والمضمر

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مسلّم الهواملة - الرياض
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أكد أحد أشهر ملاك الهجن أن مهرجانات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان- حفظه الله- لسباقات الهجن أعادت الحياة لملاك الهجن وهواة ذلك الموروث الشعبي كما أنها أنصفت الهجانة بعد أن تجاهلتهم عدد من ميادين السباق في بعض المحافظات.

وقال ملك الهجن المشهور محمد بن سعود بن حرب العطوي لـ"سبق": دفعت مهرجانات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان- حفظه الله- لسباقات الهجن إلى اهتمام الكثير من شباب الوطن بهذه الرياضة وكان لها انعكاسات إيجابية عليهم بالتمسك بذلك الموروث الشعبي، بل دفعت بعضهم إلى اقتناء هجن وتضميرها وخوض غمار المنافسات وكانت المبالغ الكبيرة التي تشتري بها الهجن "السابق" دافعًا للاستمرار في تلك الرياضة العربية الأصيلة حيث بيعت العام ٢ هجن بخمسة ملايين ريال، وحصلت منهم "شقراء" على سيف ولي العهد.

وتابع: السعودية قارة ويوجد فيها أكثر من ١٦ ميدانًا معتمدًا وتعدد تلك الميادين والمنافسات يعود بالفائدة على المالك والمضمر وفي النهائي الجميع مستفيد من نسبة البيع والجوائز.

واختتم: "الهجانة" تعرف بأنها الراكب السعودي الذي يقطع مسافة كبيرة على ظهر الهجن ولكن لم يكن له نصيب إلا في مهرجان ولي العهد، وبقيت الميادين لا يوجد لهم نصيب بها.

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