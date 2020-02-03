ابتزاز وتعاون شرطي.. "ما لم تر" يفضح شركة تداول وهمية سرقت الملايين من سعوديين

موقع إلكتروني خارج البحرين وخطوط اتصال تناور ببرامج مخادعة.. مكالمة ومواجهة

كشف برنامج "ما لم تر"، الذي يُبث على شاشة MBC1، عن حقيقة شركة التداول الخليجية التي تزعم التداول بالأسهم في حلقة تم بثها يوم السبت، وأن مزاعم هذه الشركة في الاستثمار، وهمية؛ حيث كشف البرنامج سرقة 2 مليون ريال من أحد الضحايا وأموال من حسابات مواطنين خليجيين.

وأظهر التحقيق الصحافي الذي قام به المذيع إبراهيم الفرحان، عبر برنامجه، حقيقة وقوع "هادي" من خلال إعلان رأيه خلال تصفحه لأحد مواقع الصحف الإخبارية، واستعرض الضحية كيف تمكن الوسيط من إقناعه بالدخول برأس مال صغير لا يتجاوز 5000 ريال والبدء في استثمار رأى فيه عملية جني الأرباح التي وعدته بها الشركة، ووصولًا إلى أن تم استدراجه وأخذ كل ما يملك في حسابه؛ بل إن الشركة سهلت له الحصول على قرض من أجل هذا الاستثمار المزعوم.

ابتزاز عاطفي

وأوضح محلل السلوكيات الإجرامية محمد الشيباني، أن ما يفعله المحتال هو بدافع الابتزاز العاطفي تجاه الضحية وإغرائه بالأرباح التي قد يجنيها من هذا الاستثمار؛ لتتحول العلاقة الطرفية بينهم من علاقة البائع إلى الصديق؛ وذلك بسبب مرور فترة من التعامل.

فضاء واسع

ولفت الكاتب الاقتصادي خالد الغدير، إلى أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات قد أعلنت أن خطوط الاتصالات قد تجاوزت 40 مليون خط، وأن خطوط الإنترنت تجاوزت 25 مليون خط، وأن هذا الأمر يساعد الناس في استخدام الإنترنت في تعاملاتهم البنكية؛ مما يعرضهم لفضاء ينتشر فيه المحتالون ينتظرون الفرصة ويستخدمون شتى الحيل للإيقاع بالضحايا، وأن استهدافهم هو لأحد أمرين إما الأموال، أو المعلومات بغرض الحصول على المال.

المواجهة

وعرض برنامج "ما لم تر" تَواصل المذيع إبراهيم الفرحان مع الشركة التي حاولت نفي التهم التي تطالها بأنها وهمية، وأن جميع أموال "هادي" هي موجودة ولم يتم المساس بها وتؤكد أنها شركة قائمة.

وتابع "الفرحان"، من خلال المكالمة الهاتفية، رغبته في التواجد في مقر الشركة في مملكة البحرين.

لم يسمع بها أحد

وبعد المكالمة التي زعم فيها المدعو "أبو تركي" صحة وسلامة وضع الشركة، استكمل المذيع إبراهيم الفرحان رحلته في الاستقصاء عن هذه الشركة في مملكة البحرين والتواصل مع "خالد" الذي لم يكن يجيب على الاتصالات وقرر التوجه إلى مقر الشركة حسب العنوان الذي كان يحتفظ به "هادي" والذي أرسل من قِبَلهم عند بداية الاستثمار، وكانت الحقيقة المنتظرة هي أنه لا وجود لهذه الشركة ولم يسمع بها أحد من قبل.

اتصال بالسوق المالية

بعد محاولة "الفرحان"، العثور على مقر الشركة والتي لم تجدِ نفعًا، حاول الاتصال بهيئة السوق المالية في السعودية؛ للتأكد من الشركة، بعد أن ذكرت في أحد العناوين أن لها فرعًا في الدمام، ووعدت البرنامج بالرد والذي لم يتم إلى وقت عرض البرنامج.

تعاون الشرطة البحرينية

عدم وجود الشركة في المقر التي زعمت به، دفع المذيع إبراهيم الفرحان إلى التواصل مع الشرطة البحرينية عبر الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، والتي أجرت بحثًا موسّعًا في القضية، وخلصت نتيجة التحقيق كما يؤكد النقيب محمد العبدالله، إلى أن الموقع الإلكتروني خارج دولة مملكة البحرين، وتم حجب الموقع، وأن خطوط الاتصال التي تشير إلى البحرين هي باستخدام برامج مخادعة، بالإضافة إلى أن مصرف البحرين أشار إلى أنه لا وجود للشركة الخليجية للتداول.

وقد بدأ عرض برنامج "ما لم تر" في موسمه الرابع؛ من 16 يناير الجاري، كل سبت في تمام الساعة 6:00 مساء بتوقيت غرينتش، 8:00 ليلًا بتوقيت السعودية.