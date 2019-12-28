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النتروجين تسرب.. انفجار في مصنع طائرات بأمريكا

الأجهزة الطبية نقلت 11 للمستشفى أحدهم إصابته خطيرة

أُصيب ما لا يقل عن 15 شخصًا، الليلة الماضية، في انفجار خط نتروجين سائل بمصنع لشركة تيكسترون للطيران قرب مدينة ويتشيتا بولاية كانساس الأمريكية.

وذكر مدير الخدمات الطبية الطارئة بمقاطعة سيدجويك، جون غالاغر، في مؤتمر صحفي؛ أن الأجهزة الطبية نقلت 11 شخصًا إلى المستشفى أحدهم إصابته خطيرة، في حين عولج اثنان في مكان الحادث.

وقال نائب قائد إدارة الإطفاء بالمقاطعة دانييل ويغنر: إن الانفجار الذي وقع في خط النتروجين السائل ألحق أضرارًا أيضًا بصهريج تخزين؛ مما أدى إلى تسرب غاز النتروجين من المبنى وحدوث انفجار، مشيرًا إلى أن الإصابات محدودة؛ لأنه لم يكن موجودًا آنذاك سوى العدد الأساسي من العاملين.

من جهتها أشارت المتحدثة باسم تيكسترون إلى أنه تم احتواء الأضرار بالمصنع رقم 3؛ حيث يجري تصنيع طائرات تجريبية.

النتروجين مصنع طائرات ولاية كانساس

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النتروجين تسرب.. انفجار في مصنع طائرات بأمريكا
سبق

أُصيب ما لا يقل عن 15 شخصًا، الليلة الماضية، في انفجار خط نتروجين سائل بمصنع لشركة تيكسترون للطيران قرب مدينة ويتشيتا بولاية كانساس الأمريكية.

وذكر مدير الخدمات الطبية الطارئة بمقاطعة سيدجويك، جون غالاغر، في مؤتمر صحفي؛ أن الأجهزة الطبية نقلت 11 شخصًا إلى المستشفى أحدهم إصابته خطيرة، في حين عولج اثنان في مكان الحادث.

وقال نائب قائد إدارة الإطفاء بالمقاطعة دانييل ويغنر: إن الانفجار الذي وقع في خط النتروجين السائل ألحق أضرارًا أيضًا بصهريج تخزين؛ مما أدى إلى تسرب غاز النتروجين من المبنى وحدوث انفجار، مشيرًا إلى أن الإصابات محدودة؛ لأنه لم يكن موجودًا آنذاك سوى العدد الأساسي من العاملين.

من جهتها أشارت المتحدثة باسم تيكسترون إلى أنه تم احتواء الأضرار بالمصنع رقم 3؛ حيث يجري تصنيع طائرات تجريبية.

28 ديسمبر 2019 - 2 جمادى الأول 1441
10:48 AM

النتروجين تسرب.. انفجار في مصنع طائرات بأمريكا

الأجهزة الطبية نقلت 11 للمستشفى أحدهم إصابته خطيرة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أُصيب ما لا يقل عن 15 شخصًا، الليلة الماضية، في انفجار خط نتروجين سائل بمصنع لشركة تيكسترون للطيران قرب مدينة ويتشيتا بولاية كانساس الأمريكية.

وذكر مدير الخدمات الطبية الطارئة بمقاطعة سيدجويك، جون غالاغر، في مؤتمر صحفي؛ أن الأجهزة الطبية نقلت 11 شخصًا إلى المستشفى أحدهم إصابته خطيرة، في حين عولج اثنان في مكان الحادث.

وقال نائب قائد إدارة الإطفاء بالمقاطعة دانييل ويغنر: إن الانفجار الذي وقع في خط النتروجين السائل ألحق أضرارًا أيضًا بصهريج تخزين؛ مما أدى إلى تسرب غاز النتروجين من المبنى وحدوث انفجار، مشيرًا إلى أن الإصابات محدودة؛ لأنه لم يكن موجودًا آنذاك سوى العدد الأساسي من العاملين.

من جهتها أشارت المتحدثة باسم تيكسترون إلى أنه تم احتواء الأضرار بالمصنع رقم 3؛ حيث يجري تصنيع طائرات تجريبية.

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