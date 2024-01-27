قدم نادي الاتحاد، اليوم الأربعاء، لاعب الفريق الكروي الأول مدالله العليان، القادم من نادي الهلال، لوسائل الإعلام.
وسيرتدي اللاعب القميص رقم 33 مع الاتحاد بعدما انضم له خلال الانتقالات، في "الميركاتو الشتوي".
يُذكر أن العميد يتصدر سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 41 نقطة مع نهاية الجولة 18، وله مباراة مؤجلة أمام الهلال.
"مدالله العليان" يدعم صفوف الاتحاد حتى 2026
القادم من نادي الهلال
قدم نادي الاتحاد، اليوم الأربعاء، لاعب الفريق الكروي الأول مدالله العليان، القادم من نادي الهلال، لوسائل الإعلام.
وسيرتدي اللاعب القميص رقم 33 مع الاتحاد بعدما انضم له خلال الانتقالات، في "الميركاتو الشتوي".
يُذكر أن العميد يتصدر سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 41 نقطة مع نهاية الجولة 18، وله مباراة مؤجلة أمام الهلال.
قدم نادي الاتحاد، اليوم الأربعاء، لاعب الفريق الكروي الأول مدالله العليان، القادم من نادي الهلال، لوسائل الإعلام.
"مدالله العليان" يدعم صفوف الاتحاد حتى 2026
القادم من نادي الهلال
قدم نادي الاتحاد، اليوم الأربعاء، لاعب الفريق الكروي الأول مدالله العليان، القادم من نادي الهلال، لوسائل الإعلام.
وسيرتدي اللاعب القميص رقم 33 مع الاتحاد بعدما انضم له خلال الانتقالات، في "الميركاتو الشتوي".
يُذكر أن العميد يتصدر سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 41 نقطة مع نهاية الجولة 18، وله مباراة مؤجلة أمام الهلال.