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"مدالله العليان" يدعم صفوف الاتحاد حتى 2026

القادم من نادي الهلال

قدم نادي الاتحاد، اليوم الأربعاء، لاعب الفريق الكروي الأول مدالله العليان، القادم من نادي الهلال، لوسائل الإعلام.

وسيرتدي اللاعب القميص رقم 33 مع الاتحاد بعدما انضم له خلال الانتقالات، في "الميركاتو الشتوي".

يُذكر أن العميد يتصدر سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 41 نقطة مع نهاية الجولة 18، وله مباراة مؤجلة أمام الهلال.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"مدالله العليان" يدعم صفوف الاتحاد حتى 2026
سبق

قدم نادي الاتحاد، اليوم الأربعاء، لاعب الفريق الكروي الأول مدالله العليان، القادم من نادي الهلال، لوسائل الإعلام.

وسيرتدي اللاعب القميص رقم 33 مع الاتحاد بعدما انضم له خلال الانتقالات، في "الميركاتو الشتوي".

يُذكر أن العميد يتصدر سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 41 نقطة مع نهاية الجولة 18، وله مباراة مؤجلة أمام الهلال.

26 يناير 2022 - 23 جمادى الآخر 1443
07:09 PM

"مدالله العليان" يدعم صفوف الاتحاد حتى 2026

القادم من نادي الهلال

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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قدم نادي الاتحاد، اليوم الأربعاء، لاعب الفريق الكروي الأول مدالله العليان، القادم من نادي الهلال، لوسائل الإعلام.

وسيرتدي اللاعب القميص رقم 33 مع الاتحاد بعدما انضم له خلال الانتقالات، في "الميركاتو الشتوي".

يُذكر أن العميد يتصدر سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 41 نقطة مع نهاية الجولة 18، وله مباراة مؤجلة أمام الهلال.

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