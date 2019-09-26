هيئة المعروف في "نفي" تُدشن معرض "حصين التقني" عبر تقنية (Q.R)
يهدف إلى التوعية بأخطار الجرائم المعلوماتية للتعامل الذكي معها
دشن مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في "نفي"، التابع لهيئة محافظة الدوادمي، بمنطقة الرياض، معرض برنامج "حصين التقني"، عبر تقنية (Q.R)، والذي يمكن التعرف على محتواه التوعوي عبر مسح الكود الإلكتروني من خلال الأجهزة الذكية.
هيئة المعروف في "نفي" تُدشن معرض "حصين التقني" عبر تقنية (Q.R)
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2019-09-26
دشن مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في "نفي"، التابع لهيئة محافظة الدوادمي، بمنطقة الرياض، معرض برنامج "حصين التقني"، عبر تقنية (Q.R)، والذي يمكن التعرف على محتواه التوعوي عبر مسح الكود الإلكتروني من خلال الأجهزة الذكية.
دشن مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في "نفي"، التابع لهيئة محافظة الدوادمي، بمنطقة الرياض، معرض برنامج "حصين التقني"، عبر تقنية (Q.R)، والذي يمكن التعرف على محتواه التوعوي عبر مسح الكود الإلكتروني من خلال الأجهزة الذكية.