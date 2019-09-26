النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هيئة المعروف في "نفي" تُدشن معرض "حصين التقني" عبر تقنية (Q.R)

يهدف إلى التوعية بأخطار الجرائم المعلوماتية للتعامل الذكي معها

دشن مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في "نفي"، التابع لهيئة محافظة الدوادمي، بمنطقة الرياض، معرض برنامج "حصين التقني"، عبر تقنية (Q.R)، والذي يمكن التعرف على محتواه التوعوي عبر مسح الكود الإلكتروني من خلال الأجهزة الذكية.

ويهدف المعرض إلى التوعية بأخطار الجرائم المعلوماتية والابتزاز والطرق المثلى للتعامل الذكي معها.

وستوزع "البنرات" و"الاستكرات" التي تحمل "الباركود" في المدارس والأسواق والمجمعات التجارية والمستشفيات والمتنزهات والأماكن العامة.

يأتي ذلك بمتابعة مدير عام فرع الرئاسة العامة لمنطقة الرياض، الشيخ خالد بن عبدالله العسيري، في ظل توجيهات الرئيس العام، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، لتعزيز دور الهيئة في خدمة الدين والوطن.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
هيئة المعروف في "نفي" تُدشن معرض "حصين التقني" عبر تقنية (Q.R)
سبق

دشن مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في "نفي"، التابع لهيئة محافظة الدوادمي، بمنطقة الرياض، معرض برنامج "حصين التقني"، عبر تقنية (Q.R)، والذي يمكن التعرف على محتواه التوعوي عبر مسح الكود الإلكتروني من خلال الأجهزة الذكية.

ويهدف المعرض إلى التوعية بأخطار الجرائم المعلوماتية والابتزاز والطرق المثلى للتعامل الذكي معها.

وستوزع "البنرات" و"الاستكرات" التي تحمل "الباركود" في المدارس والأسواق والمجمعات التجارية والمستشفيات والمتنزهات والأماكن العامة.

يأتي ذلك بمتابعة مدير عام فرع الرئاسة العامة لمنطقة الرياض، الشيخ خالد بن عبدالله العسيري، في ظل توجيهات الرئيس العام، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، لتعزيز دور الهيئة في خدمة الدين والوطن.

26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441
05:02 PM

هيئة المعروف في "نفي" تُدشن معرض "حصين التقني" عبر تقنية (Q.R)

يهدف إلى التوعية بأخطار الجرائم المعلوماتية للتعامل الذكي معها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
8

دشن مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في "نفي"، التابع لهيئة محافظة الدوادمي، بمنطقة الرياض، معرض برنامج "حصين التقني"، عبر تقنية (Q.R)، والذي يمكن التعرف على محتواه التوعوي عبر مسح الكود الإلكتروني من خلال الأجهزة الذكية.

ويهدف المعرض إلى التوعية بأخطار الجرائم المعلوماتية والابتزاز والطرق المثلى للتعامل الذكي معها.

وستوزع "البنرات" و"الاستكرات" التي تحمل "الباركود" في المدارس والأسواق والمجمعات التجارية والمستشفيات والمتنزهات والأماكن العامة.

يأتي ذلك بمتابعة مدير عام فرع الرئاسة العامة لمنطقة الرياض، الشيخ خالد بن عبدالله العسيري، في ظل توجيهات الرئيس العام، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، لتعزيز دور الهيئة في خدمة الدين والوطن.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,068
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,174
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,171
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,748

كاريكاتير

اليوم الوطني السعودي 89 .. طيب على طيب

المقالات

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

عبدالله بن خميس العمري
هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

عبدالغني الشيخ
المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

يحيى فقيهي
ملك وسيرة

ملك وسيرة

يحيى رفاعي
وطن القمة والهمة بنبض

وطن القمة والهمة بنبض

مساعد السعيد
كيف نحتفل بيوم الوطن؟

كيف نحتفل بيوم الوطن؟

ماجد البريكان
اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

خالد الشبانة
اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

حواء القرني
تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

محمد المنيع
إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة