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مدير تعليم ينبع يزور عدداً من المدارس ويقف على استعدادات العودة الحضورية

وقف على البيئة الصفية وانتظام العمل وفق الخطط التشغيلية وتطبيق الاحترازات

زار مدير تعليم ينبع، سليم بن عبيان العطوي، اليوم الأحد، عدداً من مدارس المحافظة بدأها بثانوية عثمان بن عفان للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية كما وقف على استعدادات العودة الحضورية للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال وتطبيق الإجراءات الاحترازية، ورافقه خلال الزيارة أمين إدارة تعليم ينبع فهد عوادة المحياوي وعدد من القيادات التعليمية.

وفي التفاصيل، تجوّل "العطوي"على المرافق التعليمية في المدارس التي زارها واطمأن على عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني ووقف على البيئة الصفية وانتظام العمل التربوي وفق الخطط التشغيلية وتطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية للوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين والإداريين.

والتقى مدير التعليم بالقيادات التعليمية وحثهم على أهمية تجويد العمل التربوي وإثراء الخطط الدراسية الجديدة، بما يحقق الأهداف التنموية للتعليم ويدعم برامج التحول الوطني وبناء الإستراتيجيات وفق معايير ومؤشرات تقيس جودة العملية التعليمية والارتقاء بنواتج التعلم، وتحسين جودة وكفاءة التعليم لإعداد جيل المستقبل من المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمنافسة العالمية.

وأثنى مدير تعليم ينبع على الجهود التي بُذلت من الجميع والتي كان لها بالغ الأثر في نجاح الفصل الدراسي الأول على كافة الأصعدة والعودة الحضورية الآمنة للطلاب سائلاً المولى أن يكلل جهود الجميع بالتوفيق والنجاح .

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مدير تعليم ينبع يزور عدداً من المدارس ويقف على استعدادات العودة الحضورية
سبق

زار مدير تعليم ينبع، سليم بن عبيان العطوي، اليوم الأحد، عدداً من مدارس المحافظة بدأها بثانوية عثمان بن عفان للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية كما وقف على استعدادات العودة الحضورية للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال وتطبيق الإجراءات الاحترازية، ورافقه خلال الزيارة أمين إدارة تعليم ينبع فهد عوادة المحياوي وعدد من القيادات التعليمية.

وفي التفاصيل، تجوّل "العطوي"على المرافق التعليمية في المدارس التي زارها واطمأن على عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني ووقف على البيئة الصفية وانتظام العمل التربوي وفق الخطط التشغيلية وتطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية للوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين والإداريين.

والتقى مدير التعليم بالقيادات التعليمية وحثهم على أهمية تجويد العمل التربوي وإثراء الخطط الدراسية الجديدة، بما يحقق الأهداف التنموية للتعليم ويدعم برامج التحول الوطني وبناء الإستراتيجيات وفق معايير ومؤشرات تقيس جودة العملية التعليمية والارتقاء بنواتج التعلم، وتحسين جودة وكفاءة التعليم لإعداد جيل المستقبل من المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمنافسة العالمية.

وأثنى مدير تعليم ينبع على الجهود التي بُذلت من الجميع والتي كان لها بالغ الأثر في نجاح الفصل الدراسي الأول على كافة الأصعدة والعودة الحضورية الآمنة للطلاب سائلاً المولى أن يكلل جهود الجميع بالتوفيق والنجاح .

16 يناير 2022 - 13 جمادى الآخر 1443
08:44 PM

مدير تعليم ينبع يزور عدداً من المدارس ويقف على استعدادات العودة الحضورية

وقف على البيئة الصفية وانتظام العمل وفق الخطط التشغيلية وتطبيق الاحترازات

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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زار مدير تعليم ينبع، سليم بن عبيان العطوي، اليوم الأحد، عدداً من مدارس المحافظة بدأها بثانوية عثمان بن عفان للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية كما وقف على استعدادات العودة الحضورية للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال وتطبيق الإجراءات الاحترازية، ورافقه خلال الزيارة أمين إدارة تعليم ينبع فهد عوادة المحياوي وعدد من القيادات التعليمية.

وفي التفاصيل، تجوّل "العطوي"على المرافق التعليمية في المدارس التي زارها واطمأن على عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني ووقف على البيئة الصفية وانتظام العمل التربوي وفق الخطط التشغيلية وتطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية للوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين والإداريين.

والتقى مدير التعليم بالقيادات التعليمية وحثهم على أهمية تجويد العمل التربوي وإثراء الخطط الدراسية الجديدة، بما يحقق الأهداف التنموية للتعليم ويدعم برامج التحول الوطني وبناء الإستراتيجيات وفق معايير ومؤشرات تقيس جودة العملية التعليمية والارتقاء بنواتج التعلم، وتحسين جودة وكفاءة التعليم لإعداد جيل المستقبل من المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمنافسة العالمية.

وأثنى مدير تعليم ينبع على الجهود التي بُذلت من الجميع والتي كان لها بالغ الأثر في نجاح الفصل الدراسي الأول على كافة الأصعدة والعودة الحضورية الآمنة للطلاب سائلاً المولى أن يكلل جهود الجميع بالتوفيق والنجاح .

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