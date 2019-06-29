"الصحة" تكشف مختبرات فحص "كورونا" المعتمدة للمسافرين دولياً من حائل

7 مختبرات من بينها مختبر البرج والفارابي ومجمعا ابن سيناء الطبي وزمزم

كشفت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، عن المختبرات المعتمدة في القطاع الصحي الخاص بالمنطقة، لتقديم خدمة فحص خلو الإصابة من فايروس ‫كورونا كوفيد-19 "PCR" للمسافرين دولياً من ‫منطقة حائل.

وأوضحت صحة حائل، أن المختبرات المعتمدة 7 مختبرات، هي: "مختبر البرج، مختبر الفارابي، مختبر مجمع ابن سيناء الطبي، مختبر مجمع زمزم الطبي، مختبر ألفا، مختبر مجمع النور الطبي، مختبر مجمع اللواء الطبي".