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بريطانيا تعلن عن لقاح ضد "COVID-19": يبدأ استخدامه في 2021

فالانس: سنكون محظوظين حال حصولنا عليه.. متاح للاستخدام الجماعي

أعلن المستشار العلمي للحكومة البريطانية، باتريك فالانس، أن المملكة المتحدة حققت تقدمًا كبيرًا في تركيب لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد؛ معتبرًا أنه قد يكون جاهزًا في ربيع 2021.

وقال فالانس، في مؤتمر صحفي مشترك عقده أمس الثلاثاء مع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ومستشار الخزانة، ريشي سوناك: "فيما يخص موضوع اللقاحات؛ فإنها تمثل الرد على كل ذلك، والتقدم الذي تم تحقيقه ملموس".

ووفق "روسيا اليوم"؛ أوضح تعليقًا على مدة إنجاز عملية وضع اللقاح: "منذ 3 أو 4 سنوات فقط الرد الطبيعي على هذا السؤال كان أن إعداد اللقاح سيتطلب 20 عامًا؛ لكن الآن هناك لقاح في المملكة المتحدة يمكن أن يتم استخدامه في الاختبارات السريرية الأولى في شهر أبريل".

وأردف المستشار العلمي للحكومة البريطانية: "لا أزال أعتقد أننا سنكون محظوظين حال حصولنا على لقاح متاح للاستخدام الجماعي بعد عام من بدء هذه العملية، وهذا الأمر سيكون غير عادي؛ لكن ثمة تَقدم".

وتعمل عدة دول حاليًا على إعداد لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية في أواخر ديسمبر 2019 وأصاب 200 ألف شخص على الأقل في نحو 150 دولة.

وسبق أن أعلنت الولايات المتحدة عن بدء الاختبارات السريرية للقاح تعمل عليه، فيما أكدت الصين أنها تُطَور حاليًا 8 لقاحات مختلفة، وسمحت رسميًّا ببدء الاختبارات السريرية الأولى.

المستشار العلمي للحكومة البريطانية باتريك فالانس فيروس كورونا الجديد

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بريطانيا تعلن عن لقاح ضد "COVID-19": يبدأ استخدامه في 2021
سبق

أعلن المستشار العلمي للحكومة البريطانية، باتريك فالانس، أن المملكة المتحدة حققت تقدمًا كبيرًا في تركيب لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد؛ معتبرًا أنه قد يكون جاهزًا في ربيع 2021.

وقال فالانس، في مؤتمر صحفي مشترك عقده أمس الثلاثاء مع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ومستشار الخزانة، ريشي سوناك: "فيما يخص موضوع اللقاحات؛ فإنها تمثل الرد على كل ذلك، والتقدم الذي تم تحقيقه ملموس".

ووفق "روسيا اليوم"؛ أوضح تعليقًا على مدة إنجاز عملية وضع اللقاح: "منذ 3 أو 4 سنوات فقط الرد الطبيعي على هذا السؤال كان أن إعداد اللقاح سيتطلب 20 عامًا؛ لكن الآن هناك لقاح في المملكة المتحدة يمكن أن يتم استخدامه في الاختبارات السريرية الأولى في شهر أبريل".

وأردف المستشار العلمي للحكومة البريطانية: "لا أزال أعتقد أننا سنكون محظوظين حال حصولنا على لقاح متاح للاستخدام الجماعي بعد عام من بدء هذه العملية، وهذا الأمر سيكون غير عادي؛ لكن ثمة تَقدم".

وتعمل عدة دول حاليًا على إعداد لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية في أواخر ديسمبر 2019 وأصاب 200 ألف شخص على الأقل في نحو 150 دولة.

وسبق أن أعلنت الولايات المتحدة عن بدء الاختبارات السريرية للقاح تعمل عليه، فيما أكدت الصين أنها تُطَور حاليًا 8 لقاحات مختلفة، وسمحت رسميًّا ببدء الاختبارات السريرية الأولى.

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
09:36 AM

بريطانيا تعلن عن لقاح ضد "COVID-19": يبدأ استخدامه في 2021

فالانس: سنكون محظوظين حال حصولنا عليه.. متاح للاستخدام الجماعي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن المستشار العلمي للحكومة البريطانية، باتريك فالانس، أن المملكة المتحدة حققت تقدمًا كبيرًا في تركيب لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد؛ معتبرًا أنه قد يكون جاهزًا في ربيع 2021.

وقال فالانس، في مؤتمر صحفي مشترك عقده أمس الثلاثاء مع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ومستشار الخزانة، ريشي سوناك: "فيما يخص موضوع اللقاحات؛ فإنها تمثل الرد على كل ذلك، والتقدم الذي تم تحقيقه ملموس".

ووفق "روسيا اليوم"؛ أوضح تعليقًا على مدة إنجاز عملية وضع اللقاح: "منذ 3 أو 4 سنوات فقط الرد الطبيعي على هذا السؤال كان أن إعداد اللقاح سيتطلب 20 عامًا؛ لكن الآن هناك لقاح في المملكة المتحدة يمكن أن يتم استخدامه في الاختبارات السريرية الأولى في شهر أبريل".

وأردف المستشار العلمي للحكومة البريطانية: "لا أزال أعتقد أننا سنكون محظوظين حال حصولنا على لقاح متاح للاستخدام الجماعي بعد عام من بدء هذه العملية، وهذا الأمر سيكون غير عادي؛ لكن ثمة تَقدم".

وتعمل عدة دول حاليًا على إعداد لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية في أواخر ديسمبر 2019 وأصاب 200 ألف شخص على الأقل في نحو 150 دولة.

وسبق أن أعلنت الولايات المتحدة عن بدء الاختبارات السريرية للقاح تعمل عليه، فيما أكدت الصين أنها تُطَور حاليًا 8 لقاحات مختلفة، وسمحت رسميًّا ببدء الاختبارات السريرية الأولى.

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