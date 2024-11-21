أعلن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن إقامة احتفالية المنظمة بمناسبة مرور خمسين عامًا على إنشائها بمحافظة جدة بالمملكة العربية السعودية، الاثنين المقبل. وجاء الإعلان في مؤتمر صحافي عقده اليوم الخميس بمقر الأمانة العامة بالمنظمة بجدة، وشارك فيه السفير وكيل وزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة بالمملكة العربية السعودية.الدكتور سعود كاتب. وأعرب الأمين العام للمنظمة عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، على الرعاية الكريمة لحفل اليوبيل الذهبي على إنشاء المنظمة، وللدعم المتواصل للمنظمة منذ نشأتها وحتى اليوم، مشيرًا إلى المكانة الخاصة التي تمتاز بها المملكة التي ترأس الدورة الرابعة عشرة للقمة الإسلامية، ولريادتها الروحية والسياسية والاقتصادية في العالم الإسلامي. وشدد الأمين العام على توسع المنظمة وازدياد اختصاصاتها منذ تأسيسها قبل نصف قرن وحتى اليوم، وأكد أنها تعمل في العديد من المجالات والملفات كالقضية الفلسطينية ومكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف العنيف، لافتًا إلى إنشاء منصة إلكترونية لهذا الغرض، تتمثل في مركز صوت الحكمة الذي يعمل على التصدي لخطاب الكراهية في وسائل التواصل الاجتماعي. وقال العثيمين إنه قد جرى توجيه الدعوات إلى الدول الأعضاء بالمنظمة، لافتًا إلى أن الاحتفالية التي سوف تنطلق يوم الاثنين المقبل ستحظى بحضور وزراء خارجية الدول الأعضاء. بدوره، تقدم السفير سعود كاتب بالتهنئة إلى الأمين العام والأمانة العامة بهذه المناسبة، مستذكرًا المقاصد النبيلة التي أنشئت من أجلها المنظمة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية ونشر الوحدة والتضامن بين شعوب الأمة الإسلامية. ونوه السفير كاتب بشعار الاحتفالية؛ "متحدون من أجل السلم والتنمية"، مشيرًا إلى أن الأمة الإسلامية هي في حاجة ماسة إلى مقاصد هذا الشعار، ومشددًا على دور المملكة العربية السعودية في دعمها العمل من أجل تحقيق هذه المقاصد.

"العثيمين": القضية الفلسطينية ومكافحة الإرهاب أولى قضايا التعاون الإسلامي عبدالله الراجحي سبق 2019-11-21 أعلن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن إقامة احتفالية المنظمة بمناسبة مرور خمسين عامًا على إنشائها بمحافظة جدة بالمملكة العربية السعودية، الاثنين المقبل.



وجاء الإعلان في مؤتمر صحافي عقده اليوم الخميس بمقر الأمانة العامة بالمنظمة بجدة، وشارك فيه السفير وكيل وزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة بالمملكة العربية السعودية.الدكتور سعود كاتب.



وأعرب الأمين العام للمنظمة عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، على الرعاية الكريمة لحفل اليوبيل الذهبي على إنشاء المنظمة، وللدعم المتواصل للمنظمة منذ نشأتها وحتى اليوم، مشيرًا إلى المكانة الخاصة التي تمتاز بها المملكة التي ترأس الدورة الرابعة عشرة للقمة الإسلامية، ولريادتها الروحية والسياسية والاقتصادية في العالم الإسلامي.



وشدد الأمين العام على توسع المنظمة وازدياد اختصاصاتها منذ تأسيسها قبل نصف قرن وحتى اليوم، وأكد أنها تعمل في العديد من المجالات والملفات كالقضية الفلسطينية ومكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف العنيف، لافتًا إلى إنشاء منصة إلكترونية لهذا الغرض، تتمثل في مركز صوت الحكمة الذي يعمل على التصدي لخطاب الكراهية في وسائل التواصل الاجتماعي.



وقال العثيمين إنه قد جرى توجيه الدعوات إلى الدول الأعضاء بالمنظمة، لافتًا إلى أن الاحتفالية التي سوف تنطلق يوم الاثنين المقبل ستحظى بحضور وزراء خارجية الدول الأعضاء.



بدوره، تقدم السفير سعود كاتب بالتهنئة إلى الأمين العام والأمانة العامة بهذه المناسبة، مستذكرًا المقاصد النبيلة التي أنشئت من أجلها المنظمة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية ونشر الوحدة والتضامن بين شعوب الأمة الإسلامية.



ونوه السفير كاتب بشعار الاحتفالية؛ "متحدون من أجل السلم والتنمية"، مشيرًا إلى أن الأمة الإسلامية هي في حاجة ماسة إلى مقاصد هذا الشعار، ومشددًا على دور المملكة العربية السعودية في دعمها العمل من أجل تحقيق هذه المقاصد.

21 نوفمبر 2019 - 24 ربيع الأول 1441 05:16 PM

"العثيمين": القضية الفلسطينية ومكافحة الإرهاب أولى قضايا التعاون الإسلامي أكد أن رعاية الملك لمرور 50 عاماً على إنشاء المنظمة يعد دعماً لمواصلة عملها





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أعلن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن إقامة احتفالية المنظمة بمناسبة مرور خمسين عامًا على إنشائها بمحافظة جدة بالمملكة العربية السعودية، الاثنين المقبل.



وجاء الإعلان في مؤتمر صحافي عقده اليوم الخميس بمقر الأمانة العامة بالمنظمة بجدة، وشارك فيه السفير وكيل وزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة بالمملكة العربية السعودية.الدكتور سعود كاتب.



وأعرب الأمين العام للمنظمة عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، على الرعاية الكريمة لحفل اليوبيل الذهبي على إنشاء المنظمة، وللدعم المتواصل للمنظمة منذ نشأتها وحتى اليوم، مشيرًا إلى المكانة الخاصة التي تمتاز بها المملكة التي ترأس الدورة الرابعة عشرة للقمة الإسلامية، ولريادتها الروحية والسياسية والاقتصادية في العالم الإسلامي.



وشدد الأمين العام على توسع المنظمة وازدياد اختصاصاتها منذ تأسيسها قبل نصف قرن وحتى اليوم، وأكد أنها تعمل في العديد من المجالات والملفات كالقضية الفلسطينية ومكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف العنيف، لافتًا إلى إنشاء منصة إلكترونية لهذا الغرض، تتمثل في مركز صوت الحكمة الذي يعمل على التصدي لخطاب الكراهية في وسائل التواصل الاجتماعي.



وقال العثيمين إنه قد جرى توجيه الدعوات إلى الدول الأعضاء بالمنظمة، لافتًا إلى أن الاحتفالية التي سوف تنطلق يوم الاثنين المقبل ستحظى بحضور وزراء خارجية الدول الأعضاء.



بدوره، تقدم السفير سعود كاتب بالتهنئة إلى الأمين العام والأمانة العامة بهذه المناسبة، مستذكرًا المقاصد النبيلة التي أنشئت من أجلها المنظمة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية ونشر الوحدة والتضامن بين شعوب الأمة الإسلامية.



ونوه السفير كاتب بشعار الاحتفالية؛ "متحدون من أجل السلم والتنمية"، مشيرًا إلى أن الأمة الإسلامية هي في حاجة ماسة إلى مقاصد هذا الشعار، ومشددًا على دور المملكة العربية السعودية في دعمها العمل من أجل تحقيق هذه المقاصد.