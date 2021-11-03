"يقال إنه ميت".. الشرطة التركية تحقق مع 30 شخصاً روجوا إشاعة عن "وفاة أردوغان"

يواجهون تهمة نشر معلومات مضللة وإهانة الرئيس

‬أعلنت الشرطة التركية، اليوم (الأربعاء)، أنها تحقق مع 30 شخصاً، اتهموا بنشر سلسلة تدوينات عبر "تويتر" تزعم وفاة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأوضحت الشرطة أن المتهمين نشروا منشورات باستخدام هاشتاغ "أولموس" باللغة التركية، الذي يترجم إلى عبارة "يقال إنه ميت"، وفقاً لوكالة "بلومبرج".

وأضافت أن المتهمين يواجهون إجراءات قانونية بتهمة نشر معلومات مضللة ومحتوى احتيالي، بالإضافة إلى إهانة "أردوغان".