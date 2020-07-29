النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 2945 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و1759 إصابة

169 وفاة و5.5 ألف إصابة.. هنا جديد "كورونا" في روسيا

السلطات الصحية: الإصابات الجديدة تتوزع بين الأقاليم الـ85

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأربعاء، تسجيل 169 وفاة و5475 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة، مقابل 5395 إصابة و150 وفاة في اليوم السابق.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا في روسيا، في تقريرها اليومي، أن الإصابات الجديدة تتوزع بين جميع أقاليم البلاد الـ85، باستثناء دائرة نينيتس ذاتية الحكم التي لم تسجل إصابات جديدة؛ مشيرة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 26.8% من المرضى الجدد.

وارتفعت بذلك حصيلة الإصابات بالفيروس التاجي التي سُجلت في روسيا منذ بداية الجائحة بنسبة 0.7% خلال آخر 24 ساعة، وأصبحت 828990 إصابة، منها 13673 حالة وفاة و194984 حالة نشطة؛ مما يمثل انخفاضًا بـ2810 حالات نشطة منذ يوم أمس.

ووفق "روسيا اليوم"، تَمَاثل 8116 شخصًا للشفاء من الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" في روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 620333 شخصًا.

وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 27.5 مليون فحص طبي لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19"، ولا يزال أكثر من 260.6 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.

روسيا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
169 وفاة و5.5 ألف إصابة.. هنا جديد "كورونا" في روسيا
سبق

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأربعاء، تسجيل 169 وفاة و5475 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة، مقابل 5395 إصابة و150 وفاة في اليوم السابق.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا في روسيا، في تقريرها اليومي، أن الإصابات الجديدة تتوزع بين جميع أقاليم البلاد الـ85، باستثناء دائرة نينيتس ذاتية الحكم التي لم تسجل إصابات جديدة؛ مشيرة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 26.8% من المرضى الجدد.

وارتفعت بذلك حصيلة الإصابات بالفيروس التاجي التي سُجلت في روسيا منذ بداية الجائحة بنسبة 0.7% خلال آخر 24 ساعة، وأصبحت 828990 إصابة، منها 13673 حالة وفاة و194984 حالة نشطة؛ مما يمثل انخفاضًا بـ2810 حالات نشطة منذ يوم أمس.

ووفق "روسيا اليوم"، تَمَاثل 8116 شخصًا للشفاء من الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" في روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 620333 شخصًا.

وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 27.5 مليون فحص طبي لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19"، ولا يزال أكثر من 260.6 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.

29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441
12:03 PM

169 وفاة و5.5 ألف إصابة.. هنا جديد "كورونا" في روسيا

السلطات الصحية: الإصابات الجديدة تتوزع بين الأقاليم الـ85

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
327

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأربعاء، تسجيل 169 وفاة و5475 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة، مقابل 5395 إصابة و150 وفاة في اليوم السابق.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا في روسيا، في تقريرها اليومي، أن الإصابات الجديدة تتوزع بين جميع أقاليم البلاد الـ85، باستثناء دائرة نينيتس ذاتية الحكم التي لم تسجل إصابات جديدة؛ مشيرة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 26.8% من المرضى الجدد.

وارتفعت بذلك حصيلة الإصابات بالفيروس التاجي التي سُجلت في روسيا منذ بداية الجائحة بنسبة 0.7% خلال آخر 24 ساعة، وأصبحت 828990 إصابة، منها 13673 حالة وفاة و194984 حالة نشطة؛ مما يمثل انخفاضًا بـ2810 حالات نشطة منذ يوم أمس.

ووفق "روسيا اليوم"، تَمَاثل 8116 شخصًا للشفاء من الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" في روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 620333 شخصًا.

وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 27.5 مليون فحص طبي لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19"، ولا يزال أكثر من 260.6 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,526
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,076
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,725
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,273

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة