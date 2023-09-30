النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. نائب أمير المدينة يرعى احتفال "التعليم" باليوم الوطني

اطلع على جدارية "هي لنا دار" ومحتويات المعرض المتنقل للموهوبين

رعى الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة، مساء أمس الأربعاء، حفل الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة، تحت شعار "هي لنا دار"، بالمسرح الثقافي بالإدارة.

واطلع الأمير سعود بن خالد على "جدارية هي لنا دار"، التي تم تجهيزها بهذه المناسبة لتستعرض الأعمال الفنية المتنوعة التي نفذها الطلاب والطالبات والمعلمون والمعلمات بمدارس المدينة المنورة، وعلى محتويات المعرض المتنقل للموهوبين.

وشاهد الأمير سعود بن خالد الفيصل، عرضًا مرئيًّا عن جهود قطاع التعليم في المملكة، حَظِيَ بالدعم والرعاية والاهتمام من القيادة الرشيدة أيدها الله؛ لا سيما في هذه المرحلة الاستثنائية التي هيأت الدولة فيها لقطاع التعليم كل الاحتياجات وصولًا إلى العودة الآمنة للمدارس، ثم استمع لكلمة طلاب وطالبات مدارس التعليم، وشهدت احتفالية اليوم الوطني، عرض "أوبريت" بعنوان "دار الشموخ".. عقب ذلك شارك منسوبو التعليم والطلاب العرضة السعودية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. نائب أمير المدينة يرعى احتفال "التعليم" باليوم الوطني
سبق

رعى الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة، مساء أمس الأربعاء، حفل الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة، تحت شعار "هي لنا دار"، بالمسرح الثقافي بالإدارة.

واطلع الأمير سعود بن خالد على "جدارية هي لنا دار"، التي تم تجهيزها بهذه المناسبة لتستعرض الأعمال الفنية المتنوعة التي نفذها الطلاب والطالبات والمعلمون والمعلمات بمدارس المدينة المنورة، وعلى محتويات المعرض المتنقل للموهوبين.

وشاهد الأمير سعود بن خالد الفيصل، عرضًا مرئيًّا عن جهود قطاع التعليم في المملكة، حَظِيَ بالدعم والرعاية والاهتمام من القيادة الرشيدة أيدها الله؛ لا سيما في هذه المرحلة الاستثنائية التي هيأت الدولة فيها لقطاع التعليم كل الاحتياجات وصولًا إلى العودة الآمنة للمدارس، ثم استمع لكلمة طلاب وطالبات مدارس التعليم، وشهدت احتفالية اليوم الوطني، عرض "أوبريت" بعنوان "دار الشموخ".. عقب ذلك شارك منسوبو التعليم والطلاب العرضة السعودية.

30 سبتمبر 2021 - 23 صفر 1443
01:17 PM

شاهد.. نائب أمير المدينة يرعى احتفال "التعليم" باليوم الوطني

اطلع على جدارية "هي لنا دار" ومحتويات المعرض المتنقل للموهوبين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
0
1,170

رعى الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة، مساء أمس الأربعاء، حفل الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة، تحت شعار "هي لنا دار"، بالمسرح الثقافي بالإدارة.

واطلع الأمير سعود بن خالد على "جدارية هي لنا دار"، التي تم تجهيزها بهذه المناسبة لتستعرض الأعمال الفنية المتنوعة التي نفذها الطلاب والطالبات والمعلمون والمعلمات بمدارس المدينة المنورة، وعلى محتويات المعرض المتنقل للموهوبين.

وشاهد الأمير سعود بن خالد الفيصل، عرضًا مرئيًّا عن جهود قطاع التعليم في المملكة، حَظِيَ بالدعم والرعاية والاهتمام من القيادة الرشيدة أيدها الله؛ لا سيما في هذه المرحلة الاستثنائية التي هيأت الدولة فيها لقطاع التعليم كل الاحتياجات وصولًا إلى العودة الآمنة للمدارس، ثم استمع لكلمة طلاب وطالبات مدارس التعليم، وشهدت احتفالية اليوم الوطني، عرض "أوبريت" بعنوان "دار الشموخ".. عقب ذلك شارك منسوبو التعليم والطلاب العرضة السعودية.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,132
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,783
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,957
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,392

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عسير.. لم تعد العالمية صعبة

عسير.. لم تعد العالمية صعبة

حسن آل عمير
مجاعة اللمس!

مجاعة اللمس!

مها عبدالله الحقباني
محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

سعيد آل جندب
نجاحات رغم التحديات

نجاحات رغم التحديات

حواء القرني
العَلَم الذي لا يُنكَّس

العَلَم الذي لا يُنكَّس

مها الجبر
المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!

المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!

عبدالرحمن المرشد
اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

علي آل شرمة
عزة دين وحب وطن

عزة دين وحب وطن

نجد المري
المملكة.. هي لنا دار!

المملكة.. هي لنا دار!

صالح مطر الغامدي
اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

بندر مغرم الشهري
اليوم الوطني وسفاراتنا

اليوم الوطني وسفاراتنا

عبدالسلام المشيطي
السعودية.. إعادة التموضع

السعودية.. إعادة التموضع

يحيى فقيهي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة