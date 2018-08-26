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"الغطاء النباتي" يوقّع مع "محمية الملك عبد العزيز" مذكرة تفاهم

للتعاون في تنمية التنوع النباتي

وقّع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، مذكرة تفاهم مع هيئة تطوير محمية الملك عبد العزيز الملكية، في مقر المركز بالرياض، للتعاون في تطوير مواقع الغطاء النباتي وتنمية التنوع النباتي بالمحمية.

وقّع عن المركز الرئيس التنفيذي الدكتور خالد بن عبد الله العبد القادر، فيما وقّع عن الهيئة الرئيس التنفيذي المهندس ماهر بن عبد الله القثمي.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون المشترك والتنسيق بين الطرفين، لتحقيق بيئة مستدامة من خلال تنمية الغطاء النباتي في المحمية والمحافظة على تنمية التنوع النباتي بها.

وتغطي مجالات التعاون: المشاركة في الدراسات والمسوحات الدورية للغطاء النباتي والتنوع النباتي في المحمية.

كما تشمل مجالات التعاون: القيام بالدراسات المشتركة، ومشاركة البيانات والمعلومات ذات العلاقة، والتنسيق والتعاون في إطلاق برامج التوعية المجتمعية ومبادرات التنمية البيئية.

ويسهم الطرفان في تعزيز الوعي البيئي من خلال المشاركة في المناسبات البيئية الوطنية والأيام العالمية المتعلقة بالبيئة.

كما يسهمان، بموجب المذكرة، في نشر المعرفة والتوعية البيئية من خلال إشراك المجتمع المحلي في برامج وأنشطة تساعد على تبنّي سلوكيات وأنماط حياة تعزّز الاستدامة البيئية، والتعاون على تشجيع الاستثمار القائم على المبادئ العالمية للسياحة البيئية لتحقيق الإدارة والتشغيل الأمثل للموارد البيئية في المحمية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الغطاء النباتي" يوقّع مع "محمية الملك عبد العزيز" مذكرة تفاهم
سبق

وقّع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، مذكرة تفاهم مع هيئة تطوير محمية الملك عبد العزيز الملكية، في مقر المركز بالرياض، للتعاون في تطوير مواقع الغطاء النباتي وتنمية التنوع النباتي بالمحمية.

وقّع عن المركز الرئيس التنفيذي الدكتور خالد بن عبد الله العبد القادر، فيما وقّع عن الهيئة الرئيس التنفيذي المهندس ماهر بن عبد الله القثمي.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون المشترك والتنسيق بين الطرفين، لتحقيق بيئة مستدامة من خلال تنمية الغطاء النباتي في المحمية والمحافظة على تنمية التنوع النباتي بها.

وتغطي مجالات التعاون: المشاركة في الدراسات والمسوحات الدورية للغطاء النباتي والتنوع النباتي في المحمية.

كما تشمل مجالات التعاون: القيام بالدراسات المشتركة، ومشاركة البيانات والمعلومات ذات العلاقة، والتنسيق والتعاون في إطلاق برامج التوعية المجتمعية ومبادرات التنمية البيئية.

ويسهم الطرفان في تعزيز الوعي البيئي من خلال المشاركة في المناسبات البيئية الوطنية والأيام العالمية المتعلقة بالبيئة.

كما يسهمان، بموجب المذكرة، في نشر المعرفة والتوعية البيئية من خلال إشراك المجتمع المحلي في برامج وأنشطة تساعد على تبنّي سلوكيات وأنماط حياة تعزّز الاستدامة البيئية، والتعاون على تشجيع الاستثمار القائم على المبادئ العالمية للسياحة البيئية لتحقيق الإدارة والتشغيل الأمثل للموارد البيئية في المحمية.

26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443
05:21 PM

"الغطاء النباتي" يوقّع مع "محمية الملك عبد العزيز" مذكرة تفاهم

للتعاون في تنمية التنوع النباتي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقّع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، مذكرة تفاهم مع هيئة تطوير محمية الملك عبد العزيز الملكية، في مقر المركز بالرياض، للتعاون في تطوير مواقع الغطاء النباتي وتنمية التنوع النباتي بالمحمية.

وقّع عن المركز الرئيس التنفيذي الدكتور خالد بن عبد الله العبد القادر، فيما وقّع عن الهيئة الرئيس التنفيذي المهندس ماهر بن عبد الله القثمي.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون المشترك والتنسيق بين الطرفين، لتحقيق بيئة مستدامة من خلال تنمية الغطاء النباتي في المحمية والمحافظة على تنمية التنوع النباتي بها.

وتغطي مجالات التعاون: المشاركة في الدراسات والمسوحات الدورية للغطاء النباتي والتنوع النباتي في المحمية.

كما تشمل مجالات التعاون: القيام بالدراسات المشتركة، ومشاركة البيانات والمعلومات ذات العلاقة، والتنسيق والتعاون في إطلاق برامج التوعية المجتمعية ومبادرات التنمية البيئية.

ويسهم الطرفان في تعزيز الوعي البيئي من خلال المشاركة في المناسبات البيئية الوطنية والأيام العالمية المتعلقة بالبيئة.

كما يسهمان، بموجب المذكرة، في نشر المعرفة والتوعية البيئية من خلال إشراك المجتمع المحلي في برامج وأنشطة تساعد على تبنّي سلوكيات وأنماط حياة تعزّز الاستدامة البيئية، والتعاون على تشجيع الاستثمار القائم على المبادئ العالمية للسياحة البيئية لتحقيق الإدارة والتشغيل الأمثل للموارد البيئية في المحمية.

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