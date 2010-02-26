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"الحرس الوطني" يسعف طفلة تعرَّضت للدهس بالجنادرية.. وطائرة الإخلاء تنقلها

تحقق الجهات المختصة في واقعة دهس، تعرضت لها طفلة، بعد أن تسببت مركبة في دهسها على طريق الجنادرية، ثم هرب قائدها تاركًا الطفلة تنزف.

وتبيِّن التفاصيل أن مركز صحي الجنادرية بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة التابع للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني استقبل طفلة؛ تعرضت لحادث دهس. وعلى الفور تم عمل الإجراءات الإسعافية الأولية اللازمة، ثم نُقلت عبر طائرة الإخلاء الجوي الطبي إلى مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني بخشم العان.

ويروي العريف سعد بن فلاح القحطاني، أحد منسوبي الشرطة العسكرية بوزارة الحرس الوطني، أنه شاهد الطفلة وهي تنزف الدماء؛ فبادر بنقلها إلى مركز صحي الجنادرية لمحاولة إسعافها بصفة عاجلة. مؤكدًا أن ما قام به يعتبر واجبًا إنسانيًّا على كل شخص.. داعيًا الله –سبحانه - أن تستقر حالة الطفلة، وتتماثل للشفاء العاجل.

وأكد قائد أمن وحراسة معسكر الجنادرية اللواء عبدالرحمن الزامل أن المهرجان دائمًا على أُهبة الاستعداد لاستقبال الحالات الإسعافية الحرجة؛ لما يتوافر فيه من إمكانات عالية المستوى، وكذلك لوجود فريق طبي متكامل. داعيًا الله أن يعجل بالشفاء للطفلة.

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"الحرس الوطني" يسعف طفلة تعرَّضت للدهس بالجنادرية.. وطائرة الإخلاء تنقلها
سبق

تحقق الجهات المختصة في واقعة دهس، تعرضت لها طفلة، بعد أن تسببت مركبة في دهسها على طريق الجنادرية، ثم هرب قائدها تاركًا الطفلة تنزف.

وتبيِّن التفاصيل أن مركز صحي الجنادرية بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة التابع للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني استقبل طفلة؛ تعرضت لحادث دهس. وعلى الفور تم عمل الإجراءات الإسعافية الأولية اللازمة، ثم نُقلت عبر طائرة الإخلاء الجوي الطبي إلى مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني بخشم العان.

ويروي العريف سعد بن فلاح القحطاني، أحد منسوبي الشرطة العسكرية بوزارة الحرس الوطني، أنه شاهد الطفلة وهي تنزف الدماء؛ فبادر بنقلها إلى مركز صحي الجنادرية لمحاولة إسعافها بصفة عاجلة. مؤكدًا أن ما قام به يعتبر واجبًا إنسانيًّا على كل شخص.. داعيًا الله –سبحانه - أن تستقر حالة الطفلة، وتتماثل للشفاء العاجل.

وأكد قائد أمن وحراسة معسكر الجنادرية اللواء عبدالرحمن الزامل أن المهرجان دائمًا على أُهبة الاستعداد لاستقبال الحالات الإسعافية الحرجة؛ لما يتوافر فيه من إمكانات عالية المستوى، وكذلك لوجود فريق طبي متكامل. داعيًا الله أن يعجل بالشفاء للطفلة.

25 فبراير 2018 - 9 جمادى الآخر 1439
11:15 PM
اخر تعديل
26 فبراير 2018 - 10 جمادى الآخر 1439
01:47 AM

"الحرس الوطني" يسعف طفلة تعرَّضت للدهس بالجنادرية.. وطائرة الإخلاء تنقلها

A A A
متعب البقمي - الرياض
13
24,521

تحقق الجهات المختصة في واقعة دهس، تعرضت لها طفلة، بعد أن تسببت مركبة في دهسها على طريق الجنادرية، ثم هرب قائدها تاركًا الطفلة تنزف.

وتبيِّن التفاصيل أن مركز صحي الجنادرية بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة التابع للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني استقبل طفلة؛ تعرضت لحادث دهس. وعلى الفور تم عمل الإجراءات الإسعافية الأولية اللازمة، ثم نُقلت عبر طائرة الإخلاء الجوي الطبي إلى مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني بخشم العان.

ويروي العريف سعد بن فلاح القحطاني، أحد منسوبي الشرطة العسكرية بوزارة الحرس الوطني، أنه شاهد الطفلة وهي تنزف الدماء؛ فبادر بنقلها إلى مركز صحي الجنادرية لمحاولة إسعافها بصفة عاجلة. مؤكدًا أن ما قام به يعتبر واجبًا إنسانيًّا على كل شخص.. داعيًا الله –سبحانه - أن تستقر حالة الطفلة، وتتماثل للشفاء العاجل.

وأكد قائد أمن وحراسة معسكر الجنادرية اللواء عبدالرحمن الزامل أن المهرجان دائمًا على أُهبة الاستعداد لاستقبال الحالات الإسعافية الحرجة؛ لما يتوافر فيه من إمكانات عالية المستوى، وكذلك لوجود فريق طبي متكامل. داعيًا الله أن يعجل بالشفاء للطفلة.

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