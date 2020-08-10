الرئيس اللبناني يقبل استقالة الحكومة

طالب "دياب" بتصريف الأعمال

قبل الرئيس اللبناني ميشال عون استقالة حكومة رئيس الوزراء حسان دياب، اليوم (الاثنين)، بعد الانفجار المدمر في مرفأ بيروت.

وأوضحت الرئاسة اللبنانية في بيان نقلته "رويترز"، أن "عون" طلب من "دياب" استمرار الحكومة بتصريف الأعمال ريثما تتشكل الحكومة الجديدة.

وكان "دياب" قد تقدم باستقالته في وقت سابق اليوم في خطاب وجهه إلى الشعب اللبناني.