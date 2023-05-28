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"مدني الرياض" يخمد حريقًا اندلع في مستودعات بحي الفيصلية

الحمادي: لم يسفر عنه إصابات ولا زالت التحقيقات جارية لمعرفة الأسباب

تمكنت فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض صباح اليوم من إخماد حريق اندلع في موقع مستودعات بحي الفيصلية.

صرح بذلك المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي، مبينًا أن مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة الرياض ورد بلاغ يفيد باندلاع حريق بأحد المواقع في حي الفيصلية، لتنتقل على ضوء البلاغ فرق الدفاع المدني والخدمات المساندة للموقع وتقوم بأعمال المكافحة. وقد بذل رجال الدفاع المدني جهودًا كبيرة ومضاعفة في مكافحة الحريق ومحاصرته ومنع امتداده إلى المواقع المجاورة التي تضم عددًا من المستودعات مختلفة المساحات وأنشطة التخزين.

وبيّن المقدم الحمادي أن الحادث ولله الحمد لم يسفر عن إصابات ولا زالت إجراءات التحقيق مستمرة لتحديد أسباب الحادث.

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"مدني الرياض" يخمد حريقًا اندلع في مستودعات بحي الفيصلية
سبق

تمكنت فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض صباح اليوم من إخماد حريق اندلع في موقع مستودعات بحي الفيصلية.

صرح بذلك المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي، مبينًا أن مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة الرياض ورد بلاغ يفيد باندلاع حريق بأحد المواقع في حي الفيصلية، لتنتقل على ضوء البلاغ فرق الدفاع المدني والخدمات المساندة للموقع وتقوم بأعمال المكافحة. وقد بذل رجال الدفاع المدني جهودًا كبيرة ومضاعفة في مكافحة الحريق ومحاصرته ومنع امتداده إلى المواقع المجاورة التي تضم عددًا من المستودعات مختلفة المساحات وأنشطة التخزين.

وبيّن المقدم الحمادي أن الحادث ولله الحمد لم يسفر عن إصابات ولا زالت إجراءات التحقيق مستمرة لتحديد أسباب الحادث.

28 مايو 2019 - 23 رمضان 1440
06:21 PM

"مدني الرياض" يخمد حريقًا اندلع في مستودعات بحي الفيصلية

الحمادي: لم يسفر عنه إصابات ولا زالت التحقيقات جارية لمعرفة الأسباب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,353

تمكنت فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض صباح اليوم من إخماد حريق اندلع في موقع مستودعات بحي الفيصلية.

صرح بذلك المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي، مبينًا أن مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة الرياض ورد بلاغ يفيد باندلاع حريق بأحد المواقع في حي الفيصلية، لتنتقل على ضوء البلاغ فرق الدفاع المدني والخدمات المساندة للموقع وتقوم بأعمال المكافحة. وقد بذل رجال الدفاع المدني جهودًا كبيرة ومضاعفة في مكافحة الحريق ومحاصرته ومنع امتداده إلى المواقع المجاورة التي تضم عددًا من المستودعات مختلفة المساحات وأنشطة التخزين.

وبيّن المقدم الحمادي أن الحادث ولله الحمد لم يسفر عن إصابات ولا زالت إجراءات التحقيق مستمرة لتحديد أسباب الحادث.

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