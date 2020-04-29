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"الصحة" : تسجيل 1325 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 21402

بالفيديو.. "متحدث الصحة: 15% من الإصابة بـ"كورونا" اليوم لمواطنين و85% لغير السعوديين

125 حالة حرجة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، في المؤتمر الصحفي اليوم: إن نسبة الإصابة بفيروس "كورونا" اليوم 15% من المواطنين مقابل 85% لغير السعوديين.

وقال المتحدث باسم "الصحة": إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ (169) حالة شفاء ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (2953) حالة ولله الحمد.

وتابع المتحدث: عدد الوفيات الجدد بلغ 5 حالات، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 157 متوفىً.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. "متحدث الصحة: 15% من الإصابة بـ"كورونا" اليوم لمواطنين و85% لغير السعوديين
سبق

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، في المؤتمر الصحفي اليوم: إن نسبة الإصابة بفيروس "كورونا" اليوم 15% من المواطنين مقابل 85% لغير السعوديين.

وقال المتحدث باسم "الصحة": إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ (169) حالة شفاء ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (2953) حالة ولله الحمد.

وتابع المتحدث: عدد الوفيات الجدد بلغ 5 حالات، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 157 متوفىً.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
04:03 PM

بالفيديو.. "متحدث الصحة: 15% من الإصابة بـ"كورونا" اليوم لمواطنين و85% لغير السعوديين

125 حالة حرجة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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7,486

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، في المؤتمر الصحفي اليوم: إن نسبة الإصابة بفيروس "كورونا" اليوم 15% من المواطنين مقابل 85% لغير السعوديين.

وقال المتحدث باسم "الصحة": إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ (169) حالة شفاء ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (2953) حالة ولله الحمد.

وتابع المتحدث: عدد الوفيات الجدد بلغ 5 حالات، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 157 متوفىً.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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