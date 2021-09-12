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حادث سير مروّع يودي بحياة 18 جزائريًّا ويصيب 6

تصادم حافلة ركاب بشاحنة

قتل 18 جزائريًّا، وأصيب ستة آخرون، اليوم "الأحد"، في حادث سير مروع بولاية النعامة جنوب غربي الجزائر.

ووقع الحادث إثر اصطدام شاحنة مع حافلة لنقل المسافرين على الطريق الوطني رقم ستة ببلدية البيوض في دائرة المشرية في مدينة النعامة؛ وفقًا لمراسل "الحرة".

وأظهر مقطع فيديو الحافلة مدمرة وإلى جانبها شاحنة مقلوبة على الطريق.

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حادث سير مروّع يودي بحياة 18 جزائريًّا ويصيب 6
سبق

قتل 18 جزائريًّا، وأصيب ستة آخرون، اليوم "الأحد"، في حادث سير مروع بولاية النعامة جنوب غربي الجزائر.

ووقع الحادث إثر اصطدام شاحنة مع حافلة لنقل المسافرين على الطريق الوطني رقم ستة ببلدية البيوض في دائرة المشرية في مدينة النعامة؛ وفقًا لمراسل "الحرة".

وأظهر مقطع فيديو الحافلة مدمرة وإلى جانبها شاحنة مقلوبة على الطريق.

12 سبتمبر 2021 - 5 صفر 1443
08:24 PM

حادث سير مروّع يودي بحياة 18 جزائريًّا ويصيب 6

تصادم حافلة ركاب بشاحنة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,254

قتل 18 جزائريًّا، وأصيب ستة آخرون، اليوم "الأحد"، في حادث سير مروع بولاية النعامة جنوب غربي الجزائر.

ووقع الحادث إثر اصطدام شاحنة مع حافلة لنقل المسافرين على الطريق الوطني رقم ستة ببلدية البيوض في دائرة المشرية في مدينة النعامة؛ وفقًا لمراسل "الحرة".

وأظهر مقطع فيديو الحافلة مدمرة وإلى جانبها شاحنة مقلوبة على الطريق.

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