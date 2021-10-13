"الزهراني" إلى عميد بالقوات البرية

صدر الأمر السامي الكريم بترقية العميد سمير الحرفي الزهراني، إلى رتبة عميد ركن بالشرطة العسكرية الخاصة للقوات البرية بالمنطقة الشرقية.
وأعرب العميد "الزهراني" عن فخره واعتزازه بهذه الثقه، واعدًا ببذل المزيد من الجهد في خدمة دينه، ثم مليكه ووطنه.
صدر الأمر السامي الكريم بترقية العميد سمير الحرفي الزهراني، إلى رتبة عميد ركن بالشرطة العسكرية الخاصة للقوات البرية بالمنطقة الشرقية.
وأعرب العميد "الزهراني" عن فخره واعتزازه بهذه الثقه، واعدًا ببذل المزيد من الجهد في خدمة دينه، ثم مليكه ووطنه.
صدر الأمر السامي الكريم بترقية العميد سمير الحرفي الزهراني، إلى رتبة عميد ركن بالشرطة العسكرية الخاصة للقوات البرية بالمنطقة الشرقية.
وأعرب العميد "الزهراني" عن فخره واعتزازه بهذه الثقه، واعدًا ببذل المزيد من الجهد في خدمة دينه، ثم مليكه ووطنه.
صدر الأمر السامي الكريم بترقية العميد سمير الحرفي الزهراني، إلى رتبة عميد ركن بالشرطة العسكرية الخاصة للقوات البرية بالمنطقة الشرقية.
وأعرب العميد "الزهراني" عن فخره واعتزازه بهذه الثقه، واعدًا ببذل المزيد من الجهد في خدمة دينه، ثم مليكه ووطنه.