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الولايات المتحدة: إصابات كورونا تتجاوز مليونين و100 ألف

زاد عدد الوفيات 496 حالة ليصل الإجمالي إلى 116140

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الثلاثاء، تسجيل 18577 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و104 آلاف و346 إصابة، بينما زاد عدد الوفيات 496 حالة إلى 116140.

وتمثل هذه الأرقام الحالات التي سجلتها المراكز حتى الساعة الرابعة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الإثنين مقارنة بتقريرها السابق.

الولايات المتحدة فيروس كورونا الجديد

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الولايات المتحدة: إصابات كورونا تتجاوز مليونين و100 ألف
سبق

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الثلاثاء، تسجيل 18577 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و104 آلاف و346 إصابة، بينما زاد عدد الوفيات 496 حالة إلى 116140.

وتمثل هذه الأرقام الحالات التي سجلتها المراكز حتى الساعة الرابعة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الإثنين مقارنة بتقريرها السابق.

17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441
08:30 AM

الولايات المتحدة: إصابات كورونا تتجاوز مليونين و100 ألف

زاد عدد الوفيات 496 حالة ليصل الإجمالي إلى 116140

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الثلاثاء، تسجيل 18577 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و104 آلاف و346 إصابة، بينما زاد عدد الوفيات 496 حالة إلى 116140.

وتمثل هذه الأرقام الحالات التي سجلتها المراكز حتى الساعة الرابعة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الإثنين مقارنة بتقريرها السابق.

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