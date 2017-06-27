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وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات رسمية مع نظيره الإيطالي

استعرضا النتائج المثمرة لعام رئاسة السعودية مجموعة العشرين وأهمية متابعتها

التقى اليوم الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، معالي وزير خارجية جمهورية إيطاليا لويجي دي مايو، بمقر وزارة الخارجية الإيطالية في العاصمة روما، وذلك في إطار زيارته الرسمية للجمهورية الإيطالية.

وجرى خلال اللقاء عقد جلسة مباحثات رسمية، استعرض فيها الجانبان أوجه العلاقات السعودية-الإيطالية، وسُبل تعزيزها في شتى المجالات بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما استعرض الجانبان المبادرات والنتائج المثمرة لعام رئاسة السعودية مجموعة العشرين خلال العام الماضي، وأهمية متابعتها واستكمالها خلال رئاسة إيطاليا مجموعة العشرين هذا العام، منها الجهود المبذولة للتصدي لجائحة كورونا (كوفيد-19)، وتبني سياسات مهمة من شأنها تحقيق التعافي الاقتصادي من آثار الجائحة، وتفعيل الجهود الرامية إلى جعل النظام التجاري العالمي صالحًا للجميع، وتهيئة الظروف لتحقيق التنمية المستدامة. كما تطرق الجانبان إلى أهمية تعزيز العمل المشترك على ضوء رؤية السعودية 2030.

حضر اللقاء الأمير فيصل بن سطام بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إيطاليا، والمدير العام لمكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات رسمية مع نظيره الإيطالي
سبق

التقى اليوم الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، معالي وزير خارجية جمهورية إيطاليا لويجي دي مايو، بمقر وزارة الخارجية الإيطالية في العاصمة روما، وذلك في إطار زيارته الرسمية للجمهورية الإيطالية.

وجرى خلال اللقاء عقد جلسة مباحثات رسمية، استعرض فيها الجانبان أوجه العلاقات السعودية-الإيطالية، وسُبل تعزيزها في شتى المجالات بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما استعرض الجانبان المبادرات والنتائج المثمرة لعام رئاسة السعودية مجموعة العشرين خلال العام الماضي، وأهمية متابعتها واستكمالها خلال رئاسة إيطاليا مجموعة العشرين هذا العام، منها الجهود المبذولة للتصدي لجائحة كورونا (كوفيد-19)، وتبني سياسات مهمة من شأنها تحقيق التعافي الاقتصادي من آثار الجائحة، وتفعيل الجهود الرامية إلى جعل النظام التجاري العالمي صالحًا للجميع، وتهيئة الظروف لتحقيق التنمية المستدامة. كما تطرق الجانبان إلى أهمية تعزيز العمل المشترك على ضوء رؤية السعودية 2030.

حضر اللقاء الأمير فيصل بن سطام بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إيطاليا، والمدير العام لمكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

27 يونيو 2021 - 17 ذو القعدة 1442
09:10 PM

وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات رسمية مع نظيره الإيطالي

استعرضا النتائج المثمرة لعام رئاسة السعودية مجموعة العشرين وأهمية متابعتها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - روما
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التقى اليوم الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، معالي وزير خارجية جمهورية إيطاليا لويجي دي مايو، بمقر وزارة الخارجية الإيطالية في العاصمة روما، وذلك في إطار زيارته الرسمية للجمهورية الإيطالية.

وجرى خلال اللقاء عقد جلسة مباحثات رسمية، استعرض فيها الجانبان أوجه العلاقات السعودية-الإيطالية، وسُبل تعزيزها في شتى المجالات بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما استعرض الجانبان المبادرات والنتائج المثمرة لعام رئاسة السعودية مجموعة العشرين خلال العام الماضي، وأهمية متابعتها واستكمالها خلال رئاسة إيطاليا مجموعة العشرين هذا العام، منها الجهود المبذولة للتصدي لجائحة كورونا (كوفيد-19)، وتبني سياسات مهمة من شأنها تحقيق التعافي الاقتصادي من آثار الجائحة، وتفعيل الجهود الرامية إلى جعل النظام التجاري العالمي صالحًا للجميع، وتهيئة الظروف لتحقيق التنمية المستدامة. كما تطرق الجانبان إلى أهمية تعزيز العمل المشترك على ضوء رؤية السعودية 2030.

حضر اللقاء الأمير فيصل بن سطام بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إيطاليا، والمدير العام لمكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

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