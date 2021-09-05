وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة، ومحافظتَي العلا والعيص، تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن أمطاراً رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

تنبيه من أمطار رعدية على المدينة المنوّرة تتواصل حتى 8 مساءً وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-09-05 أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن أمطاراً رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية. وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة، ومحافظتَي العلا والعيص، تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

05 سبتمبر 2021 - 28 محرّم 1443 10:46 AM

تنبيه من أمطار رعدية على المدينة المنوّرة تتواصل حتى 8 مساءً تصحب بنشاطٍ في الرياح وتدنٍ في مدى الرؤية.. وتشمل العلا والعيص





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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن أمطاراً رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة، ومحافظتَي العلا والعيص، تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.